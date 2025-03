La Promessa, anticipazioni 15 marzo: Petra accusa il conte Ayala, Martina fa amicizia in manicomio

La puntata de La Promessa di sabato 15 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Petra si farà coraggio e avrà la forza per accusare Conte Ayala in merito a quanto capitato nei confronti della povera Martina. La ragazza, nel frattempo, si trova ricoverata presso la famosa clinica psichiatrica della zona e grazie al suo carattere riuscirà a fare diverse amicizie. Come reagirà il conte dinanzi alle accuse della governante? La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Virtudes ha trovato il coraggio di confidarsi con sua madre e le ha rivelato come i suoi suoceri la stiano realmente ricattando in merito alle sorti del figlio. Nel frattempo, c'è stato un fortissimo diverbio fra Cruz e Catalina, le quali hanno cominciato a litigare in merito alla presenza di Adriano. La marchesa non lo vuole in casa perché non lo ritiene all'altezza della situazione ed è per questo che Catalina, offesa, se ne andrà dalla tenuta lasciando l'amaro in bocca a don Alonso.

L'uomo tenterà di portare la pace fra le due, ma senza successo. Don Ricardo, invece, pensa che Santos possa prendere in giro Vera e per questo motivo lo minaccia di licenziarlo. Conte Ayala è sempre più soddisfatto di essere riuscito a far rinchiudere Martina in manicomio.

Anticipazioni de La Promessa: il coraggio di Petra

Martina ne La Promessa

Petra ha avuto la possibilità di osservare fino a fondo la situazione ed è per questo che, dopo un'attenta riflessione, deciderà di accusare il conte Ayala. La governante arriverà a sostenere di come il conte si sia avvelenato da solo con l'unico scopo di allontanare definitivamente Martina dalla tenuta. In questo modo avrebbe avuto la possibilità di sposare Margarita e assumere il controllo di tutta la tenuta.

Martina, nel frattempo, comincia ad ambientarsi nella clinica e conoscerà una donna che risponde al nome Juana, con la quale sembra andare molto d'accordo. Nel frattempo, Jana non può nascondere le preoccupazioni per Manuel e per Pia, i quali stanno vivendo un forte momento di sconforto.