La Promessa, anticipazioni 16 maggio 2025: Teresa mette in guardia Marcelo

La puntata de La Promessa di venerdì 16 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Teresa avverte Marcelo di fare maggiore attenzione al lavoro, in quanto ha combinato troppi danni. La donna è fortemente preoccupata e teme che il marito possa perdere il lavoro. Intanto, Martina dice a Curro che Julia potrebbe avere un forte interesse verso di lui, ma il giovane tranquillizza la marchesina ribadendo di amarla e di non essere in alcun modo interessato a Julia. Don Lorenzo provoca Pelayo. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Don Alonso prende una decisione molto importante, annunciando che la gestione delle marmellate tornerà nelle mani di Catalina e Pelayo. Questo scatena la reazione furiosi di Don Lorenzo, pronto a vendicarsi per tale affronto.

Dopo il chiarimento tra Manuel e Curro, i due ragazzi incontrano Jana per parlare di quanto è appena rivelato. Jana scopre che il suo amato ha raccontato al fratello tutti i loro progetti matrimoniali. La coppia poi resta da sola e in quel momento Manuel comunica alla fidanzata di aver già preso accordi con padre Samuel e di aver fissato la data del matrimonio, che sarà cinque giorni più tardi.

Anticipazioni de La Promessa: Martina spiffera a Curro i sentimenti di Julia

Curro e Martina

Teresa mette in guardia Marcelo, implorandolo di fare maggiore attenzione sul lavoro. La donna è terrorizzata dall'idea che il marito possa perdere il lavoro, perché sta facendo tanti errori. Intanto, la misteriosa Julia desta sospetti e dubbi in Martina, dal momento che sembra essere arrivata alla tenuta senza un apparente motivo. Martina dice quindi a Curro che Julia ha un forte interesse verso di lui, ma il giovane rassicura la marchesina, ribadendo il suo amore nei suoi confronti e dicendo di non aver alcun interesse per Julia.

Nel frattempo, Don Lorenzo è ancora infuriato per la decisione di Don Alonso di escluderlo dal business delle marmellate, ora affidato alla gestione di Catalina e Pelayo. Il capitano torna all'attacco, provoca Pelayo e lo sfida a braccio di ferro. La sfida viene vinta dal giovane conte, il quale pretende che il De La Mata smetta di perseguitare lui e Catalina.