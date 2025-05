La Promessa, anticipazioni 15 maggio 2025: Don Lorenzo medita vendetta contro Don Alonso

La puntata de La Promessa di giovedì 15 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Don Lorenzo sta meditando di vendicarsi di Don Alonso. Jana intanto scopre che Manuel ha parlato a Curro dei loro progetti di matrimonio. I due fidanzati si ritrovano poi da soli e Manuel dice a Jana di aver preso accordi con padre Samuel e di aver fissato la data delle nozze. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, La duchessa è ancora alla tenuta e chiede aiuto a Lope e Simona per preparare un menu grandioso per la cena di gala. Lope si trova costretto ad accettare e mostra le sue grandi doti in cucina, tanto da sorprendere Amalia.

Nel frattempo, Manuel e Curro ripensano agli ultimi eventi che hanno scosso la loro vita e il marchese chiede al cugino spiegazioni sul suo rapporto con Jana. Manuel dice di amarla e Curro rivela che la ragazza è sua sorella e che lui è nato da un tradimento di Don Alonso con Dolores.

Anticipazioni de La Promessa: Jana scopre che Manuel ha raccontato tutti i loro progetti a Curro

Don Alonso ha preso una decisione molto importante: la gestione del commercio delle marmellate tornerà in mano a Catalina e Pelayo. Don Lorenzo si arrabbia ed è disposto a tutto pur di vendicarsi per quello che lui considera un grave affronto ai suoi danni, dal momento che è stato escluso.

Intanto, Jana scopre che il suo fidanzato Manuel ha parlato in maniera intima con Curro. Si è confrontato con lui e gli ha raccontato tutti i loro progetti futuri in merito al matrimonio e non solo. Più tardi, i due innamorati si ritrovano da soli e Manuel comunica alla sua amata una novità sorprendente. Infatti, le dice di aver preso accordi con padre Samuel e di aver fissato la data delle nozze. Il matrimonio sarà in totale segreto, secondo le loro richieste, e si terrà tra cinque giorni.