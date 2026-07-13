La Promessa anticipazioni 14 luglio: Angela è ostaggio, Lorenzo detta le sue condizioni

La puntata de La Promessa in onda martedì 14 luglio alle 19:40 su Rete 4, sarà ricca di colpi di scena. Mentre Curro e Manuel continuano senza sosta le ricerche di Angela, Lorenzo decide di uscire allo scoperto e rivela a Leocadia di aver rapito la ragazza. La sua confessione, però, è solo l'inizio di un ricatto destinato a cambiare gli equilibri tra i Luján.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Le ricerche di Angela proseguono senza sosta, ma della giovane non c'è ancora alcuna traccia. Mentre Manuel ed Enora sorvolano nuovamente la zona con l'aereo nella speranza di individuarla, a Palazzo Luján cresce l'angoscia. Curro** è sempre più convinto che dietro la scomparsa ci sia Don Lorenzo, deciso a vendicarsi del suo recente arresto.

Il Capitano, tuttavia, continua a proclamarsi innocente davanti al ragazzo, pur nascondendo la verità. Intanto, Lorenzo rivela a Leocadia i dettagli del suo inquietante piano ai danni di Angela, mettendola di fronte alle proprie responsabilità. Sul fronte del Marchesato, Catalina e Martina tentano invano di porre fine allo scontro con il Barone de Valladares.

Enora Mendez è interpretata da Sara Font

Pur accettando di chiedergli pubblicamente scusa per il loro comportamento, le due donne non riescono a ottenere alcun risultato. Il Barone sfrutta infatti il gesto per umiliarlo, continuando a guidare la protesta dei proprietari terrieri contrari alle riforme promosse da Catalina. Con la situazione finanziaria sempre più critica, resta solo la speranza che l'incontro tra Don Alonso e il Barone possa finalmente riportare la pace.

Anticipazioni de La Promessa: Lorenzo scopre le sue carte

Mentre Curro brancola nel buio e Manuel perlustra la zona dall'alto con l'aereo, la verità emerge nell'ufficio del Conte. Angela è scomparsa, ma la clamorosa confessione di Lorenzo cambia radicalmente tutto. Messa alle strette dalle domande, il Capitano decide di non nascondersi più e vuota il sacco con la sua alleata: il Capitano, dopo aver detto chiaramente a Leocadia di aver rapito sua figlia Angela, rivela di averla nascosta in un luogo sicuro.

Don Alonso interpretato da Manuel Regueiro

La rivelazione del sequestro è solo la prima parte di un piano ben più sadico. Lorenzo mette Leocadia brutalmente con le spalle al muro, dicendole senza giri di parole che vuole sposare la ragazza a ogni costo. Il Capitano usa la vita di Angela come moneta di scambio: se Leocadia non acconsentirà a benedire le nozze e a convincere la figlia a cedere, la giovane non tornerà mai più a Palazzo. Un ricatto che gela Leocadia, costretta a scegliere tra l'ambizione e la vita della sua stessa carne.

L'ultimo, inutile, tentativo del Marchese

La situazione commerciale della tenuta è ormai fuori controllo a causa del boicottaggio dei latifondisti. Convincere il Barone de Valladares continua a sembrare un'impresa disperata e impossibile per le sole Catalina e Martina. Per questo motivo, giocando l'ultima carta diplomatica rimasta a disposizione della famiglia, ancora una volta Alonso è costretto a recarsi personalmente al palazzo del Barone per cercare un disperato accordo che salvi La Promessa dall'isolamento.

Le speranze del Marchesato, tuttavia, sono destinate a infrangersi contro l'arroganza del nobiluomo. Purtroppo anche la missione di Don Alonso si rivelerà un clamoroso fallimento: il Marchese tornerà a casa con un totale nulla di fatto, umiliato dal rifiuto categorico del Barone di negoziare con lui. Senza l'appoggio dei 27 nobili e con il no del Barone, la rivoluzione agraria di Catalina rischia di decretare il fallimento finanziario immediato dell'intera famiglia Luján.