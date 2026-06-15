La Promessa anticipazioni 16 giugno: Catalina decide di andarsene, Adriano la ferma

Catalina, ferita dalle accuse e dalle tensioni nella tenuta, decide di lasciare La Promessa con i figli. Adriano reagisce duramente e la blocca. Lope cede al ricatto di Don Cristóbal

Nelle nuove anticipazioni de La Promessa del 16 giugno, la tensione tra Catalina e Adriano raggiunge un punto di rottura. Dopo le accuse ricevute e il crescente clima di ostilità nella tenuta tra la contessa e Angela, Catalina prende una decisione drastica che sconvolge tutti: andarsene con i figli. Lope indossa i panni del valletto cedendo al ricatto del maggiordomo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Dopo aver incassato i primi complimenti tecnici da parte di Pedro Farré, l'atmosfera nell'hangar si fa tesa. Manuel attende con impazienza una telefonata cruciale: il motore è piaciuto anche al potente gruppo di investitori pronto a finanziarne la produzione di massa? Il ragazzo ignora che Farré ha già chiamato a Palazzo e che la telefonata è stata intercettata da Leocadia.

Informata del valore commerciale del prototipo costruito da Manuel insieme a Enora e Toño, la nobildonna decide di approfittarne. Il suo piano è acquistare tutte le quote della società prima che il giovane Marchese scopra la verità, così da diventare l'unica proprietaria dei brevetti. Manuel, tuttavia, intuisce che qualcosa non torna affatto negli strani movimenti della donna. Rifiutandosi di restare a guardare, il giovane Luján prende la ferma decisione di indagare privatamente per scoprire cosa non va.

Lope è interpretato dall'attore Enrique Fortùn

La Promessa anticipazioni: Catalina vuole andarsene e Adriano la lascia

Dopo essere stata crudelmente accusata dalla cugina Martina di essere una cattiva madre e di aver messo a rischio la vita della piccola Raffaella, Catalina è una furia cieca. Ferita nell'orgoglio e logorata dalle continue liti per la lettera dei 27 nobili, la Contessa crolla psicologicamente e comincia a vagliare seriamente l'ipotesi di lasciare per sempre la tenuta insieme ai figli, abbandonando La Promessa al suo destino.

Questa drastica decisione, presa d'impulso e senza consultarsi, non piace per nulla ad Adriano. Il conte vede la fuga della moglie come una resa imperdonabile e un tradimento della loro missione. La tensione tra i due diventa così insopportabile che il loro matrimonio si incrina pesantemente: Adriano passa addirittura la notte in un'altra camera, sancendo una frattura sentimentale che rischia di essere definitiva.

Lope cede al ricatto di Don Cristóbal

Messo con le spalle al muro dall'ultimatum del maggiordomo, Lope, piuttosto che abbandonare la tenuta e perdere il lavoro, capitola e accetta il posto da lacchè. Il suo primo giorno di servizio con la livrea da valletto, però, si rivela molto difficile e doloroso, e non solo per lui. Il declassamento di Lope diventa la goccia che fa traboccare il vaso, spingendo i leader storici della servitù a fare fronte comune: nessuno vuole arrendersi e decidono di affrontare direttamente Don Cristóbal