La Promessa anticipazioni 14 giugno: Angela tenta di denunciare Lorenzo, ma Curro la blocca

Nelle anticipazioni de La Promessa di domani 14 giugno su Rete 4 alle 19:40, Angela è pronta a compiere un passo irreversibile contro Don Lorenzo: denunciarlo al Generale. Ma il suo piano viene fermato all'ultimo momento da Curro, che la blocca prima che possa commettere un errore decisivo. Maria Fernandez confessa a Petra di amare Samuel, Lope rischia di dover lasciare la tenuta per sempre.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

A La Promessa, dopo la scioccante lettera dei ventisette nobili contrari alla riforma agraria, l'atmosfera a Palazzo resta pesantissima e le tensioni familiari esplodono nuovamente. Martina e Catalina si scontrano in un durissimo e acceso litigio. La situazione degenera a tal punto che Martina, accecata dal momento di forte nervosismo, arriva ad accusare pesantemente la cugina, definendola senza mezzi termini una cattiva madre.

Ai piani bassi, intanto, si consuma un piccolo dramma sentimentale: Don Ricardo cerca un avvicinamento e invita Pia a Luján per assistere a uno spettacolo di marionette insieme al piccolo Diego. La donna, tuttavia, per non irritare Santos, rifiuta l'invito dell'uomo. Una bellissima ed entusiasta notizia giunge finalmente a risollevare il morale all'hangar: Don Pedro comunica ufficialmente a Manuel che il nuovo motore dell'aereo funziona in modo assolutamente perfetto.

Don Cristóbal Ballesteros è interpretato da Fernando Coronado

La Promessa anticipazioni: Curro frena la reazione di Angela

Dopo aver scoperto i torbidi affari di Don Lorenzo, Angela decide di passare all'azione: sale a bordo dell'automobile ed è pronta a denunciare Lorenzo al generale. La ragazza vuole proteggere Curro, ma la sua è una mossa avventata. Curro riesce a intercettarla e a frenarla proprio mentre la vettura sta per mettersi in moto. Il giovane Luján affronta la fidanzata e la convince a scendere e a non correre dal Generale. Curro sa benissimo che il Generale è un alleato storico di Lorenzo e che una simile denuncia, priva di prove schiaccianti e legali, si ritorcerebbe contro di loro.

Maria confessa il suo amore per Samuel

La prolungata e misteriosa assenza di Padre Samuel ha ormai logorato i nervi di Maria Fernandez che si sfoga a cuore aperto con Petra. Davanti alla storica cameriera di Cruz, Maria crolla e le confessa di essere profondamente e disperatamente innamorata di Samuel, rivelando quanto stia soffrendo per la sua mancanza a Petra, che già conosceva il legame con il prete per averli visti baciare.

Don Cristóbal dà un ultimatum a Lope

Don Cristóbal non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro, nonostante le proteste sollevate da Simona e Candela nelle cucine. Deciso a piegare una volta per tutte la resistenza del ragazzo, il maggiordomo convoca nuovamente Lope e lo mette con le spalle al muro con un ricatto spietato. L'ordine di Cristóbal è definitivo e non ammette repliche: o Lope accetterà senza più lamentarsi il ruolo subordinato di valletto, oppure dovrà firmare le dimissioni e lasciare per sempre la tenuta de La Promessa.