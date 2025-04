La Promessa, anticipazioni 15 aprile: aria di crisi tra Salvador e Maria Fernandez

La puntata de La Promessa di martedì 15 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Salvador vuole assolutamente sposare Maria Fernandez, ma i loro progetti non sembrano andare nella direzione sperata. Maria Antonia, intanto, è molto preoccupata e spaventata dal comportamento di Cruz e Virtudes deve fare il possibile per impedire che il piano dei cuochi venga scoperto. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nella scorsa puntata de La Promessa, Catalina vuole chiarire definitivamente con Pelayo e parte alla ricerca del conte. I due si rivedono dopo tanto tempo, ma il giovane sembra disinteressato.

Infatti, il conte non vuole ascoltare la marchesina, la quale però alla fine riesce a parlare con il suo ex innamorato. Nel frattempo, la complicità tra Petra e Santos si intensifica e preoccupa Don Romulo.

Salvador vuole sposare Maria Fernandez ma qualcosa andrà storto

Salvador è sempre più intenzionato a voler sposare Maria Fernandez, ma i loro progetti non sembrano andare nel verso giusto e i due sono particolarmente nervosi. Questo fa pensare che probabilmente tra loro è cambiato qualcosa. Intanto, Maria Antonia è spaventata dall'atteggiamento di Cruz, che è sempre più sospettosa nei suoi confronti.

Il Capitano, che teme ci possano esser furti dal suo laboratorio di marmellate, mette in campo importanti misure di sicurezza. Nel frattempo, Virtudes deve trovare rapidamente un modo per evitare che il piano dei cuochi venga scoperto. Jana e Manuel fanno progetti per il loro futuro, pronti a sposarsi e a vivere felici e sereni senza essere condizionati dalla famiglia Ljuàn.