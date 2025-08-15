La Promessa anticipazioni 16 agosto: Manuel convince Jana a partecipare alla festa, ma Cruz trama nell’ombra

La Promessa torna domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap spagnola, disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e ruota attorno alla vita nel palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Maria cambia idea su Padre Samuel, Pia torna alla tenuta accolta dal gelo di Petra.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il Duca de Carril arriva a sorpresa alla tenuta, scatenando il panico di sua figlia Vera, che teme la reazione del padre nel vederla in divisa. Petra annuncia il suo arrivo alla servitù, ma il Duca sembra lì solo per affari con il marchese e non nota la ragazza, che comunque fatica a mantenere la calma.

Nel frattempo, Jana continua le lezioni di buone maniere con la signora Ros, inizialmente giunta per metterla in difficoltà e allontanarla da Manuel. Con il passare del tempo, però, Jana conquista la simpatia della donna, che la mette in guardia dalle vere intenzioni di Cruz. Pelayo resta indeciso sul futuro con Catalina, temendo il ritorno di Adriano, mentre Martina, Julia e Curro affrontano dubbi e incertezze sui loro legami sentimentali.

Pia e Petra

Anticipazioni de La Promessa: Petra fa la spia a Cruz

La marchesa ha deciso che il fidanzamento tra Jana e Manuel sarà ufficializzato con una grande festa, che lei stessa provvederà a organizzare. Jana, però, è riluttante: l'ex cameriera teme che trovarsi al centro dell'attenzione in una sala piena di nobili possa metterla a disagio e farla andare nel panico. Manuel cerca di rassicurarla, spiegandole l'importanza dell'evento, e alla fine riesce a convincerla.

Preoccupata, Jana si confida con María, che - dopo averla ascoltata - le rivela di aver cambiato idea su Padre Samuel. In passato la ragazza nutriva molti dubbi sul nuovo parroco di Luján, soprattutto dopo averlo visto rubare un crocifisso; ora, però, ha scoperto anche i suoi lati positivi, come l'impegno nell'aiutare i poveri della cittadina.

Nel frattempo, Pia torna a lavorare alla tenuta, dove viene accolta con freddezza da Petra. Decisa a non lasciarsi condizionare, la cameriera risponde al gelo con calma, dichiarando di voler mantenere una convivenza pacifica. Intanto, Petra scopre che María ha dormito nella stanza di Jana e corre a riferirlo a Cruz, che è pronta ad approfittare di questo errore per i suoi scopi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Julia sfoga la sua rabbia contro Lorenzo