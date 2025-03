La Promessa anticipazioni 14 marzo: conflitti tra Catalina e Cruz, rivelazioni alla tenuta

La puntata de La Promessa di venerdì 14 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: forte conflitto tra Cruz e Catalina, le quali avranno un duro faccia a faccia in quanto le due donne hanno un'opinione completamente diversa circa Adriano. Questa tensione si farà sempre più forte e andrà a colpire anche tutte le altre persone che vivono e lavorano nella tenuta.

Preoccupazione anche per Vera, mentre il conte Ayala è sempre più convinto della sua decisione di far rinchiudere Martina. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Virtudes ha fatto ritorno a casa, dopo aver fatto preoccupare la madre Simona, ma è sconvolta e disperata. Il conte Ayala è contento di aver fatto rinchiudere Martina nella clinica psichiatra mentre Catalina vive tutto questo come una grande sconfitta. Ancora crisi tra Cruz e Don Alonso mentre le cose sembrano andare decisamente meglio per Lope e Vera.

Anticipazioni de La Promessa: forti tensioni nell'aria

La Promessa - Cruz

Tra Cruz e Catalina sembra non esserci la possibilità di instaurare la pace, in quanto le due donne si ritrovano a discutere su Adriano. Cruz non lo vuole a palazzo perché lo ritiene inferiore e volgare e Catalina, quindi, si arrabbia e decide di lasciare la tenuta per protesta. Nel frattempo, Virtudes parla con la madre e le spiega del ricatto dei suoceri, i quali le offriranno la possibilità di riportare a casa suo figlio Adolfo solo se riuscirà a dimostrare di poterlo mantenere. Per questo, Simona comincerà a pensare ad una soluzione da prendere in considerazione.

Don Ricardo non è convinto del comportamento di Santos verso Vera e teme che possa prenderla in giro. Decide quindi di metterlo in guardia dicendogli che, se commetterà un passo falso, perderà il suo lavoro. Don Alonso tenta di avvicinarsi a Cruz con l'intento di farle fare pace con Catalina ma purtroppo le due donne non sembrano propense a raggiungere un compromesso.