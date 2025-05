La Promessa, anticipazioni 14 maggio 2025: la duchessa chiede aiuto a Lope e Simona per una cena di gala

La puntata de La Promessa di mercoledì 14 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: la duchessa chiede una mano a Lope e Simona per organizzare una perfetta cena di gala. Intanto, Manuel e Curro parlando delle recenti vicende che hanno scosso la loro vita e il marchese vuole dal cugino delle spiegazioni sul rapporto con Jana. Manuel ammette di amarla e di volerla sposare, ma Curro fa una rivelazione. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Manuel e Don Gregorio hanno appuntamento al vecchio mattatoio, ma l'ex maggiordomo non si presenta. Manuel lascia un biglietto con le indicazioni per il prossimo appuntamento. Pelayo dice a Catalina di aver ricevuto l'invito a rilasciare un'intervista e a farsi fotografare con lei. La marchesina è poco convinta, ma alla fine accetta soprattutto per provocare Cruz.

Santos non sta ancora bene e viene accudito da Petra, la quale è molto arrabbiata con Teresa per il suo matrimonio con Marcelo. La donna accusa la cameriera di aver dimenticato troppo velocemente il suo ex.

Anticipazioni de La Promessa: viene fuori una rivelazione scioccante

Lope

La duchessa si trova ancora alla tenuta e chiede aiuto a Lope e Simona per organizzare una cena di gala perfetta. Nello specifico, vorrebbe realizzare un menu che possa stupire gli ospiti. Lope non riesce a dire di no e alla fine è costretto ad accettare. Il ragazzo stupisce Amalia per la sua incredibile bravura in cucina.

Nel frattempo, Manuel e Curro parlano di tutto ciò che è accaduto loro negli ultimi tempi, e il marchese chiede al cugino spiegazioni sul suo rapporto con Jana. Manuel dice di amarla ed è pronto a sposarla, ma Curro fa una rivelazione davvero scioccante. Infatti, gli dice che la ragazza è sua sorella e che lui è nato da un tradimento di Don Alonso con Dolores, la loro madre.