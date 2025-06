La Promessa anticipazioni 15 giugno: Vera costretta a rivelare la sua identità dopo il tradimento di Lope

La Promessa torna su Rete 4 domani alle 19:40 circa. La soap spagnola, ambientata a Cordova, è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Simona e Candela mettono Vera alle strette, Cruz non perdona Pia e respinge le suppliche di Don Romulo.

Riassunto dell'episodio precedente

Petra affronta Ayala, accusandolo di egoismo per essersi concentrato solo sul suo matrimonio, ignorando i drammatici eventi recenti, come l'arresto di Manuel. L'uomo, infatti, è impegnato nei preparativi delle nozze con Margarita. Intanto, Catalina è in attesa della decisione di Pelayo: lui ha scoperto della gravidanza della marchesina e del fatto che Adriano, padre del nascituro, ha lasciato il paese.

La ragazza, incerta sul futuro, si confida con Simona. Pia, riemersa dopo la morte di Gregorio, desidera tornare a lavorare alla tenuta, ma Cruz ordina a Petra di cacciarla se dovesse ripresentarsi. Nel frattempo, Lope fa trapelare qualcosa sul passato di Vera, quest'ultima ora teme che Simona e Candela possano scoprire il suo segreto.

Anticipazioni de La Promessa, Cruz inflessibile con Pia: nessuna pietà dalla marchesa

Simona incalza Vera affinché le riveli tutta la verità, e Candela le dà manforte: entrambe affermano di sapere chi è veramente, dicendole che a rivelarglielo è stato Lope. Messa alle strette dall'imprudenza del suo fidanzato, Vera non può più nascondersi: con riluttanza, confessa la sua vera identità. È la figlia dei duchi De Carril.

Intanto, Teresa resta sconvolta quando riconosce Marcelo in una foto pubblicata su un giornale appena arrivato alla tenuta. Presi dal panico, i due decidono di strappare l'articolo compromettente da tutte le copie disponibili nel palazzo, nella speranza che nessuno l'abbia già letto e scoperto il loro segreto. Teresa e Marcelo, infatti, sono fratello e sorella. L'unica a conoscere la verità è Maria, che ha giurato di non rivelare a nessuno questa informazione.

Nel frattempo, Don Romulo si è costituito. Davanti al sergente Burdina, l'uomo ha confessato di essere l'assassino di Gregorio, venendo subito arrestato. Con questo gesto sorprendente, Don Romulo ha permesso a Manuel di essere scagionato da tutte le accuse e liberato dalla prigione. Ora Don Alonso è profondamente preoccupato per il destino del maggiordomo e cerca un modo per aiutarlo.

Nonostante le suppliche dello stesso Don Romulo, Cruz non arretra di un passo e resta ferma sul suo rifiuto di reintegrare Pia. La marchesa non riesce a perdonare né lei né Don Alonso per averle nascosto il loro piano, sentendosi presa in giro per tutto questo tempo.