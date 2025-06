La Promessa anticipazioni 14 giugno: Petra accusa Ayala, Catalina confida le sue paure a Simona

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Petra non riesce a trattenere la rabbia e si scaglia contro Ayala, che sembra concentrato esclusivamente sulle sue nozze.

La Promessa torna su Rete 4 domani alle 19:40 circa. La soap spagnola, ambientata a Cordova, è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina è tormentata dal dubbio: Pelayo la accetterà ancora, ora che sa tutto su Adriano? La marchesina rivela a Simona di sentirsi smarrita. Pia è determinata a riprendere in mano la sua vita dopo la morte di Gregorio, ma dovrà fare i conti con la rigidità di Cruz.

Riassunto dell'episodio precedente

Santos intuisce che suo padre non gli ha mai detto la verità sulla morte della madre e decide di confidarsi con Petra. La donna lo sprona a cercare le risposte ai suoi dubbi anche se questo dovesse significare agire alle spalle di suo padre. Nel frattempo, Manuel è finalmente libero dopo che Don Romulo ha confessato di essere l'assassino di Gregorio.

Tornato alla tenuta, può finalmente riabbracciare Jana, ma le loro effusioni infastidiscono i genitori, che gli chiedono di esprimere i suoi sentimenti in modo più discreto. Jana, decide di non raccontare a Manuel le umiliazioni subite da parte dei marchesi. Curro, però, ha un'opinione diversa: ritiene che Manuel abbia il diritto di conoscere la verità e gli racconta tutto. Nel frattempo, la servitù vive sentimenti contrastanti: da un lato c'è gioia per il ritorno a casa di Manuel, dall'altro c'è stupore per la confessione di Don Romulo.

Cruz interpretata da Eva Martín

Anticipazioni de La Promessa: Cruz mette un veto su Pia:

Petra affronta Ayala e lo accusa di essere un egoista, rimproverandolo per aver pensato solo al suo matrimonio nonostante gli eventi drammatici delle ultime ore. L'uomo, infatti, si è preoccupato unicamente dell'organizzazione delle nozze, coinvolgendo anche parte della servitù. Lui e Margarita sono intenti a scegliere il banchetto nuziale con l'aiuto di Martina, Julia e Lope.

Nel frattempo, Catalina attende con ansia la decisione di Pelayo. L'uomo ha scoperto che la marchesina è incinta di Adriano e che lei non ha alcuna intenzione di rintracciarlo anche perchè nel frattempo ha lasciato La Promessa. Catalina è tormentata dall'incertezza: Pelayo deciderà di sposarla oppure romperà il fidanzamento? La marchesina confida le sue angosce a Simona, in cerca di conforto.

Intanto, Pia, uscita dal suo nascondiglio dopo la morte di Gregorio, vorrebbe tornare a lavorare alla tenuta. Tuttavia, Cruz - sentendosi tradita dalla cameriera e da Don Alonso - si oppone fermamente al suo ritorno e ordina a Petra di cacciarla qualora dovesse ripresentarsi. Lope, parlando con Simona e Candela, si lascia sfuggire qualche dettaglio sulla famiglia della sua fidanzata. Vera ora teme che le due cuoche abbiano intuito qualcosa sul suo segreto e si preoccupa che possano rivelarlo a qualcun altro.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Pelayo deve affrontare una decisione difficile per la sua vita con Catalina.