La Promessa anticipazioni 15 febbraio: Alonso dice sì a Catalina e Adriano

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Don Alonso sorprende tutti e dà la sua benedizione alle nozze tra Catalina e Adriano.

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Simona avverte Manuel su Toño scatenando la rabbia di suo figlio.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La tensione alla tenuta raggiunge il culmine durante il compleanno di Don Lorenzo. Furioso per il taglio dei fondi imposto dai Marchesi a causa dei debiti familiari, il festeggiato deve accontentarsi di un sobrio pranzo privato. L'atmosfera, già tesa, esplode quando Catalina irrompe nel salone insieme ad Adriano: davanti a tutti, la giovane dichiara coraggiosamente che il mezzadro è il padre dei suoi figli.

Parallelamente, Curro tenta una mossa disperata per proteggere il segreto dell'indagine sull'omicidio di Jana, intercettando l'invito destinato al Dottor Rufino per tenerlo lontano dalla tenuta. Tuttavia, Pia è terrorizzata: teme che il medico trovi il fazzoletto con lo stemma del Palazzo smarrito durante la sua visita segreta e si presenti di persona per restituirlo, smascherandoli. Nonostante il talento mostrato da Toño nel lavoro con Manuel, il ragazzo continua a trattare Simona come un'estranea.

Antonito e Manuel

La Promessa anticipazioni: Catalina vince la sua battaglia, Alonso benedice le nozze!

Dopo il clamoroso annuncio davanti a tutta la famiglia, Catalina non torna indietro. Affronta Don Alonso a cuore aperto, confessandogli di essere perdutamente innamorata di Adriano e di volerlo sposare. Il Marchese, dimostrando una saggezza inaspettata, decide di dare la sua benedizione: I suoi nipoti non cresceranno senza un padre. Per Catalina è un trionfo, e lo stesso Adriano, per dimostrare la sua gratitudine e integrarsi, si offre subito di aiutare Manuel nei lavori all'hangar.

Il regalo del Conte Ayala che preoccupa il Capitano

Per Don Lorenzo il compleanno si trasforma in un incubo. Dopo essere stato umiliato da Alonso e Leocadia, che gli hanno negato la festa sfarzosa, riceve un messaggio inquietante dal Conte Ayala: un regalo sta per essere consegnato a Palazzo. Il Capitano è pervaso dall'ansia: conosce bene Ayala e teme che quel "dono" nasconda in realtà brutte notizie o, peggio, una minaccia diretta alla sua posizione.

Scontro totale tra Simona e Toño

La tensione nelle cucine è alle stelle. Simona, terrorizzata che Toño possa ricadere nelle vecchie e pericolose abitudini mettendo nei guai Manuel, decide di mettere in guardia il marchesino. Ma la mossa le si ritorce contro: Antonito la affronta furioso e le chiede di non mettergli i bastoni tra le ruote parlando male di lui a Manuel.

Curro e Pia cercano il coinvolgimento di Lorenzo nelle morti di Jana e Dolores

Mentre la famiglia è distratta dai festeggiamenti e dalle nozze imminenti, Curro e Pia non smettono di indagare. Il loro obiettivo è chiaro: scoprire fino a che punto Lorenzo sia coinvolto non solo nella morte di Jana, ma anche nel mistero che avvolge la fine di Dolores. Ogni indizio sembra portare al Capitano, ma mancano le prove per metterlo spalle al muro".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: in cucina le donne parlano di quello successo alla Promessa e del parto di Catalina.