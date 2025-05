La Promessa, anticipazioni 13 maggio 2025: Manuel attende invano Don Gregorio

La puntata de La Promessa di martedì 13 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Manuel è finalmente pronto ad affrontare Don Gregorio, ma la sua attesa è vana e si vede così costretto a fissare un nuovo appuntamento. Intanto, Santos non si è ancora ripreso e viene curato da Petra, che nel frattempo è ancora molto arrabbiata con Teresa per il suo matrimonio con Marcelo. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Santos sta male e Marcelo prende il suo posto come valletto personale di Curro, ma le cose non vanno per niente bene dato che continua a combinare guai. Curro, intanto, si scusa con Julia per il suo comportamento poco signorile nei confronti della ragazza.

Nel frattempo, la duchessa, madre di Vera, approfitta della sua presenza in cucina per poter interrogare Lope. Questa casa getta sua figlia nel più totale turbamento. Jana parla con Pia e le confida di voler sposare Manuel in segreto. Il marchese è ormai pronto ad affrontare Don Gregorio.

Anticipazioni de La Promessa: Santos sta ancora male e viene accudito da Petra

Catalina e Pelayo

Manuel si presenta all'appuntamento con Don Gregorio, ma la sua è un'attesa vana e il marchese lascia una lettera con cui stabilisce un nuovo appuntamento. Pelayo dice a Catalina di aver ricevuto l'invito a rilasciare un'intervista e a farsi fotografare con lei. La marchesina, dopo una titubanza iniziale, accetta per infastidire Cruz.

Nel frattempo, Santos sta ancora male e viene accudito da Petra, che è ancora molto arrabbiata con Teresa per il suo matrimonio con Marcelo. Infatti, accusa la cameriera di aver voltato pagina troppo rapidamente, dimostrando di non aver mai avuto troppo amore nei confronti del suo ex compagno.