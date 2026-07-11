La Promessa anticipazioni 12 luglio: Angela scompare nel nulla, Curro affronta Lorenzo

Angela non rientra a La Promessa e la sua scomparsa getta tutti nel panico. Curro affronta Lorenzo, Manuel organizza le ricerche in aereo e il barone de Valladares infligge un nuovo duro colpo ai de Luján.

Le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda domenica 12 luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4, si apre con un evento destinato a sconvolgere gli equilibri della tenuta. Dopo aver trascorso la notte lontano dal palazzo, Angela risulta irreperibile, facendo scattare ricerche frenetiche tra i de Luján. Mentre il timore che le sia accaduto qualcosa di grave cresce di ora in ora, Curro decide di affrontare direttamente Lorenzo, convinto che il Capitano possa essere coinvolto nella misteriosa scomparsa della giovane.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Curro e Angela finiscono nel mirino di Lorenzo, che li sottopone a continue pressioni. Temendo conseguenze ancora più gravi, Leocadia decide di proteggere la figlia convincendola a lasciare La Promessa e a riprendere gli studi in Svizzera. Intanto prosegue lo scontro con il barone de Valladares, disposto a trattare solo dopo le scuse di Martina e Catalina. Le due accettano di umiliarsi, ma il nobile resta diffidente e vuole verificare di persona le condizioni dei braccianti della tenuta, accompagnato da Adriano.

Nel frattempo Lorenzo cerca di scoprire cosa nascondano Curro e Angela, mentre Manuel prende una decisione sul futuro della sua quota nell'impresa di motori. Pia e Ricardo, costretti da don Cristobal a scegliere chi dovrà lasciare il proprio impiego, propongono di porre fine alla loro relazione pur di conservare entrambi il lavoro, trovando poi una soluzione grazie a un intervento inatteso. Simona, invece, continua a dubitare della sincerità di Toño. La settimana si chiude con un colpo di scena: Angela scompare nel nulla, gettando Curro e Leocadia nella disperazione.

Lorenzo Conte De La Mata interpretato da Guillermo Serrano

Anticipazioni de La Promessa

La mattina si apre con una scoperta agghiacciante: non avendo trascorso la notte a palazzo, tutti si mobilitano immediatamente per scoprire dove possa trovarsi Angela. La macchina dei soccorsi si attiva sotto una direzione ambigua: il severo maggiordomo Cristóbal coordina personalmente le ricerche nei terreni circostanti, ma mette in atto una strana strategia, tenendo Curro volutamente lontano dalle operazioni.

Davanti alla totale mancanza di indizi e tracce su Angela, Manuel prende in mano la situazione e decide di sorvolare l'intera zona in aereo insieme a Enora. Il Marchesino spera di individuare dall'alto una pista utile, ma il tempo stringe e il timore che alla ragazza sia successo qualcosa di grave si fa sempre più concreto.

Il Barone de Valladares è interpretato da Jacobo Dicenta

Curro, disperato e inquieto per il destino della sua promessa sposa, affronta faccia a faccia Lorenzo. Il ragazzo accusa apertamente il padre adottivo, ma il Capitano nega di avere qualcosa a che fare con la scomparsa della ragazza, liquidando il giovane con la solita arroganza. Tuttavia, il Capitano de la Mata non risponde allo stesso modo quando si ritrova a porte chiuse con Leocadia.

Nel frattempo, non tarda ad arrivare la risposta ufficiale dei nobili: si rifiutano categoricamente di negoziare con la tenuta, mettendo la famiglia de Luján in una posizione estremamente delicata. Davanti a questo affronto, la reazione della primogenita è furiosa: Catalina diventa ancora più radicale nelle sue posizioni, decisa a portare avanti la sua rivoluzione agraria anche senza l'appoggio dei latifondisti.

Preoccupato per le conseguenze di una guerra aperta, Don Alonso acconsente a tentare un ultimissimo colloquio riparatore con il Barone de Valladares, sperando che il nobiluomo decida finalmente di concedere una chance ai loro progetti.