La Promessa anticipazioni 14 gennaio: Curro affronta la misteriosa morte del dottore che curò Jana

La popolare soap opera spagnola è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Dopo essere stata respinta da Don Ricardo, Ana prende le difese di Maria contro Petra. Tra stizza e coraggio nasce un legame inatteso

Manuel, rifugiatosi in campagna per sfuggire al dolore, confessa ai contadini Nica e Antonio una verità sconvolgente: Jana è stata uccisa e la principale sospettata del delitto è sua madre, la Marchesa Cruz, attualmente in carcere. La notizia getta un'ombra sinistra, lasciando i due servitori pietrificati dall'orrore. Parallelamente, alla tenuta esplodono nuove tensioni.

Ana, furiosa dopo il rifiuto definitivo di Don Ricardo, decide di vendicarsi attaccando l'autorità di Petra e prendendo inaspettatamente le difese di Maria Fernandez. Tuttavia, la governante si trova in una posizione di estrema fragilità: oltre alle provocazioni di Ana, deve subire il ricatto di Leocadia. Quest'ultima, ormai nuova padrona de La Promessa grazie all'appoggio di Alonso, minaccia di rivelare un segreto letale se Petra non si piegherà ai suoi ordini, costringendo la spietata donna a un'inedita e amara sottomissione.

Il dottor Gamarra interpretato da Ernesto Arias

La Promessa anticipazioni: La morte del Dottor Gamarra

Una notizia sconvolgente scuote Don Alonso: una lettera spedita da Ayala annuncia l'improvviso decesso del Dottor Gamarra. Il medico, giunto alla tenuta proprio per assistere Jana, era svanito nel nulla subito dopo la tragedia. La notizia getta nello sconforto chi lo conosceva, lasciando dietro di sé domande senza risposta e un alone di mistero che avvolge l'intera vicenda. Nessuno sa esattamente cosa sia accaduto, e l'assenza di spiegazioni alimenta sospetti crescenti.

Curro, che lo cercava disperatamente per far luce sui dubbi riguardanti la morte della sorella, vede in questo decesso una conferma ai suoi peggiori sospetti. Insieme a Pia, l'ex baronetto è ormai convinto che non si tratti di una coincidenza: se Jana è stata davvero avvelenata, Gamarra potrebbe essere stato eliminato per nascondere le prove del delitto.

L'inedito asse tra Ana e Maria Fernandez

Sul fronte dei rapporti personali, il clima è altrettanto teso. Dopo essere stata respinta con freddezza da Don Ricardo, che ha ribadito l'impossibilità di un ritorno di fiamma, Ana reagisce con orgoglio e spregiudicatezza: la donna ha preso le difese di Maria contro le angherie di Petra, intenzionata a licenziare la cameriera.

Curro e Pia

Inaspettatamente, questo gesto di stizza si è trasformato in un legame solido: Maria, ancora fragile per la perdita di Jana, vede in Ana un'ancora di salvezza e una possibile amica. Santos osserva con soddisfazione questo sviluppo: vedere sua madre così integrata e capace di creare legami indipendenti lo illude che la donna resterà a Luján per sempre, anche senza il consenso di suo padre.