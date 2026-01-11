La Promessa anticipazioni 12 gennaio: Martina sfida Jacobo, Ricardo chiude con Ana

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Intanto Ricardo distrugge le speranze di Ana e Lope indaga sul misterioso passato di Tonio.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il ritorno di Adriano getta Catalina nel panico: l'uomo vuole incontrarla, ma lei teme di rivelargli che è il padre dei gemelli che aspetta. Intanto, Leocadia decide di restare alla tenuta, Angela spera di avvicinare Curro. Il giovane però la respinge, consapevole che il suo nuovo rango di valletto rende impossibile qualsiasi futuro insieme.

La spietatezza di Leocadia non ha limiti: ordina a Petra di licenziare Maria Fernandez, ma il piano fallisce grazie all'intervento compatto di Romulo e Ricardo. Infine, la tensione tra i nobili esplode quando Alonso affronta Lorenzo: nonostante il ripudio formale, il Marchese difende Curro dalle umiliazioni del Capitano, rivendicando con orgoglio il legame di sangue con suo figlio.

Lope è interpretato dall'attore spagnolo Enrique Fortùn

La Promessa anticipazioni: Lope indaga sull'identità del figlio di Simona

La sparizione di Tonio dal rifugio si trasforma in un salvataggio disperato. Dopo una ricerca affannosa, Padre Samuel e Lope ritrovano il giovane in paese, ferito e in condizioni pietose. Per evitare che Simona lo scopra prima del tempo, i due prendono una decisione rischiosa: portarlo segretamente a Palazzo e nasconderlo in una delle stanze della servitù. Tuttavia, il dubbio inizia a serpeggiare: è davvero chi dice di essere? Mentre lo curano nell'ombra, Lope decide di indagare privatamente per accertarsi che il ragazzo sia realmente il figlio della cuoca e non un approfittatore.

Martina sfida le convenzioni

L'evoluzione di Martina è ormai inarrestabile. Dopo aver dimostrato le sue doti diplomatiche con i mezzadri, la giovane assume il pieno controllo dell'organizzazione delle nozze. La sua ritrovata sicurezza, però, scavalca i limiti del rapporto con Jacobo: Martina inizia a prendere decisioni fondamentali per il loro futuro senza consultarlo. Questo atteggiamento di indipendenza sfida apertamente l'autorità del fidanzato, preparando il terreno per un inevitabile scontro frontale.

La fuga di Manuel e il muro di Ricardo

Mentre Manuel prolunga il suo soggiorno presso i contadini Nica e Antonio, lontano dalle pressioni di Palazzo, a La Promessa si consuma il dramma della famiglia di Santos. Ana continua la sua opera di logoramento, usando ogni pretesto per stare vicina a Ricardo e convincere il figlio che la riconciliazione sia imminente.

Ana e Ricardo

Seguendo il consiglio di Don Romulo, Ricardo decide finalmente di agire con polso fermo. In un confronto durissimo e definitivo, il maggiordomo affronta la moglie: le ribadisce con estrema freddezza che il loro legame è morto e sepolto, intimandole di smettere immediatamente di alimentare le pericolose speranze di Santos. Riuscirà Ana ad accettare la sconfitta o passerà a un piano ancora più subdolo?