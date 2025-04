La Promessa, anticipazioni 14 aprile: Catalina cerca il confronto con Pelayo

Al centro delle anticipazioni della puntata de La Promessa in onda lunedì 14 aprile 2025 c'è Catalina che vuole chiarire una volta per tutte con Pelayo.

La puntata de La Promessa di lunedì 14 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Catalina vuole finalmente parlare con Pelayo e chiarire le cose tra loro, ma il conte non sembra particolarmente interessato ad ascoltarla. La figlia di Don Alonso, alla fine, riesce comunque a parlare ed esprimere tutto quello che prova. Nel frattempo, si rafforza la complicità tra Petra e Santos con la preoccupazione di Don Romulo. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, nelle cucine si scatena una lite molto pesante tra Don Lorenzo, Simona, Candela e Lope e alla fine a prevalere sono i domestici, che dunque difendono il segreto della ripresa del business delle marmellate. Don Ricardo, intanto, avvisa Donna Petra e le dice di stare lontano da suo figlio Santos.

Manuel e Jana, finalmente, riescono a trovare un momento calmo tutto per loro e iniziano a parlare del futuro, mentre Cruz cerca nuovamente di allontanare Maria Antonia dalla tenuta, ma la sua amica non ha alcuna intenzione di andarsene e la marchesa rimane molto confusa.

Anticipazioni de La Promessa: Catalina finalmente riesce a parlare con il conte, Petra e Santos sempre più complici

Catalina e Adriano

Catalina è sempre più decisa a voler parlare con Pelayo ed è quindi partita alla ricerca del conte. I due si sono finalmente ritrovati dopo tanto tempo, ma il giovane non sembra essere interessato ad ascoltarla.

Dopo numerosi tentativi, però, la figlia di Don Alonso riesce a parlare a cuore aperto con il suo ex innamorato. Nel frattempo, Petra e Santos si trovano ad essere sempre più complici e questa situazione preoccupa Don Romulo.