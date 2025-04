La Promessa, anticipazioni 13 aprile: Ricardo avverte Petra, Jana e Manuel immaginano il loro futuro

La puntata de La Promessa di domenica 13 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Don Ricardo mette in guardia Petra, intimandola di stare lontana da suo figlio, Manuel e Jana cominciano a pensare al loro futuro e Cruz prova a mandare via Maria Antonia dalla tenuta. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Jana parla con Manuel e gli spiega nel dettaglio il piano per salvare Pia, simulando la sua morte. Intanto, Catalina confessa a Martina la sua volontà di partire per trovare Pelayo e chiudere definitivamente i conti con il proprio passato. La marchesina è sicura che questo è l'unico modo per voltare pagina.

Martina, dopo una lunga riflessione insieme a Curro, ha deciso di accettare il matrimonio tra sua madre e Ayala. Il conte, però, non mantiene la parola data e conferma di essere spietato, dicendo alla ragazza che, dato che non è riuscito a perdonarla per tutto quello che ha fatto, entrerà lo stesso in convento.

Anticipazioni de La Promessa: Don Ricardo mette in guardia Petra, Cruz prova a mandare via Maria Antonia

Si accende una pesante lite tra Don Lorenzo, Simona, Candela e Lope e si conclude con una netta vittoria dei domestici, che difendono il segreto del business delle marmellate sottolineando che non sono in alcun modo coinvolti. Intanto, Don Ricardo lancia un avvertimento a Petra e le chiede di stare lontano da suo figlio Santos.

Manuel e Jana trovano finalmente un momento tutto per loro e iniziano a parlare del proprio futuro, mentre Cruz vuole allontanare Maria Antonia dalla tenuta, ma l'amica non ha intenzione di andarsene e questo lascia la marchesa in una situazione ancora più complessa.