La Promessa anticipazioni trama 13 novembre: Carlo torna da Maria, Angela rischia il manicomio

Le nuove puntate de La Promessa, la soap opera spagnola che racconta intrighi, amori e segreti della famiglia Luján e della servitù della tenuta, continuano a riservare sviluppi importanti. Le anticipazioni dell'episodio in onda il 13 novembre annunciano infatti il ritorno inatteso di Carlo, una diagnosi destinata a cambiare il futuro di Angela e un gesto d'amore particolarmente doloroso da parte di Adriano.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

La puntata del 13 novembre si sviluppa attorno a tre vicende principali. Nei locali della servitù, il ritorno di Carlo riaccende i sospetti di Maria, convinta che il giovane sia stato spinto a rientrare dalle pressioni di Pía e Padre Samuel. Al piano nobile, invece, cresce l'attesa per la diagnosi di Antuñez, dalla quale dipenderà il futuro di Angela e la possibilità che possa evitare il manicomio. Sul fronte sentimentale, Adriano compie una scelta difficile e invita Jacobo a mettere da parte la rabbia per il tradimento di Martina.

Carlo torna alla tenuta e cerca un confronto con Maria

Nelle anticipazioni de La Promessa del 13 novembre, il primo sviluppo riguarda il ritorno di Carlo. Dopo essere scappato in preda al panico, il giovane decide di fare ritorno alla tenuta, ma la sua ricomparsa non viene accolta con entusiasmo da Maria Fernández.

Carlo (interpretato da Carlos de Austria) e Pia (Pía interpretata da María Castro)

La ragazza, infatti, non crede che Carlo abbia preso questa decisione spontaneamente. Secondo Maria, il suo ritorno sarebbe piuttosto il risultato delle pressioni esercitate da Pía e da Padre Samuel, che lo avrebbero convinto a rientrare. La diffidenza della giovane rimane quindi difficile da superare, nonostante Carlo cerchi subito di rassicurarla sulle proprie intenzioni.

Il ragazzo manifesta infatti il desiderio di avere un confronto serio con Maria e di parlarle a quattr'occhi il prima possibile. Resta da capire se questo incontro riuscirà a chiarire i dubbi della giovane e a ricucire il loro rapporto, già messo a dura prova dagli ultimi avvenimenti.

Angela aspetta la diagnosi di Antuñez: rischia il manicomio

Al piano nobile della tenuta, l'attenzione si concentra invece su Angela. Il dottor Antuñez ha ufficialmente concluso il ciclo di colloqui e visite mediche e si prepara a comunicare la propria diagnosi definitiva sulle condizioni mentali della ragazza.

Curro è interpretato dall'attore Xavi Lock ed Angela de Figueroa, interpretata dall'attrice Marta Costa

L'attesa è particolarmente difficile, perché dal giudizio del medico dipenderà il futuro della giovane. Il verdetto potrebbe infatti consentirle di conservare la propria libertà oppure condurla verso il rischio del ricovero in manicomio. Per Angela si tratta quindi di un momento decisivo, mentre alla tenuta cresce la tensione in attesa di conoscere la valutazione dello specialista.

Adriano sacrifica il suo amore e spinge Jacobo a perdonare Martina

Non mancano gli sviluppi sentimentali nelle anticipazioni de La Promessa. Questa volta è Adriano a compiere un gesto particolarmente doloroso, dimostrando di essere disposto a mettere da parte i propri desideri per il bene della donna che ama.

Pur soffrendo all'idea di dover rinunciare a Martina e di vederla accanto a un altro uomo, il giovane decide di incoraggiare Jacobo a superare la rabbia per il tradimento subito. Adriano lo invita a perdonare la ragazza e a non arrendersi, spingendolo a fare tutto il possibile per salvare il loro amore e il fidanzamento.