La Promessa anticipazioni trama 12 novembre: Teresa confessa i suoi sentimenti a Cristóbal

Teresa trova il coraggio di rivelare a Cristóbal cosa prova davvero, mentre Maria teme di affrontare da sola la gravidanza e Petra interviene per salvare il rifugio di Padre Samuel.

La soap opera spagnola La Promessa, in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:45, continua a intrecciare intrighi familiari, amori complicati e segreti. Nella puntata di giovedì 12 novembre 2026 le vicende dei protagonisti si concentrano soprattutto sui sentimenti, sulle difficoltà della servitù e sulla solidarietà verso chi si trova in difficoltà.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

La puntata del 12 novembre porta importanti sviluppi su più fronti. Teresa decide finalmente di affrontare Cristóbal e gli confessa di non essersi pentita del bacio che si sono scambiati, mentre Toño riesce a fermare in extremis Simona e Candela, intenzionate a raggiungere di nascosto Nazario per convincerlo a cambiare posizione. Nel frattempo, Petra sorprende Padre Samuel con una proposta che potrebbe salvare il rifugio, mentre Maria sprofonda nella paura dopo la partenza di Carlo. Anche per Angela la situazione a palazzo continua a essere difficile.

Teresa confessa a Cristóbal di aver ricambiato il bacio

Nei locali riservati alla servitù arriva una svolta importante per Teresa. Dopo aver cercato di mettere da parte le proprie emozioni, la donna trova finalmente il coraggio di parlare apertamente con Don Cristóbal. La governante gli rivela che il bacio che si sono scambiati non le ha dato affatto fastidio.

Cristóbal interpretato da Fernando Coronado

Una confessione che lascia emergere chiaramente i sentimenti della donna e soprattutto il fatto che l'attrazione nei confronti del maggiordomo sia ricambiata. Dopo tante esitazioni, Teresa sembra quindi pronta a riconoscere ciò che prova, aprendo nuovi scenari nel rapporto con Cristóbal.

Toño ferma Simona e Candela prima che raggiungano Nazario

Anche la vicenda di Simona e Candela rischia di complicarsi. Le due cuoche hanno infatti escogitato un piano segreto: raggiungere di nascosto lo zio Nazario nella speranza di convincerlo a cambiare idea.

A scoprire le loro intenzioni è Toño, che interviene proprio quando le due donne stanno per mettere in atto il loro progetto. Il ragazzo riesce a intercettarle appena in tempo e impedisce loro di partire. La sua iniziativa potrebbe evitare conseguenze molto serie, soprattutto nei rapporti con la famiglia di Enora.

Toño (interpretato dall'attore Álvaro Quintana) e Simona (interpretata da Carmen Flores)

Petra si offre di salvare il rifugio di Padre Samuel

Una notizia positiva arriva invece per Padre Samuel e per il futuro del rifugio. Petra si presenta dal sacerdote con una proposta concreta: sarà lei, insieme a Prudencio, a occuparsi della gestione e dell'organizzazione della struttura.

Il loro intervento potrebbe rappresentare una svolta decisiva per il progetto, che rischiava di andare incontro al tracollo. Grazie alla disponibilità di Petra e Prudencio, il rifugio potrà continuare ad accogliere e sostenere le persone più bisognose, garantendo un aiuto concreto agli ultimi.

Héctor Juezas, che interpreta il personaggio di Prudencio e Marga Martínez nei panni di Petra

Maria Fernández teme di crescere il bambino da sola

Momento particolarmente difficile per Maria Fernández, sempre più angosciata per il proprio futuro e per la gravidanza. Dopo la fuga precipitosa di Carlo dalla tenuta, la cameriera si ritrova a fare i conti con una paura sempre più concreta: quella di dover crescere da sola il bambino che porta in grembo.

L'assenza di Carlo alimenta le sue preoccupazioni e Maria non riesce a immaginare come potrà affrontare tutte le difficoltà che l'attendono senza il suo sostegno. La gravidanza, che dovrebbe essere un momento di speranza, si trasforma così in una fonte di grande incertezza.

Angela continua a vivere momenti difficili a palazzo

Nel frattempo, al piano nobile della tenuta, non c'è pace nemmeno per Angela. La giovane continua a essere sottoposta a forti pressioni da parte del dottor Antuñez, lo psichiatra chiamato da Don Lorenzo dopo il tentativo di suicidio della ragazza messo in atto per evitare le nozze con il Capitano.