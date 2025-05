La Promessa, anticipazioni 12 maggio 2025: Santos sta male, Marcelo lo sostituisce ma fa danni

Che cosa ci riserverà la puntata de La Promessa del 12 maggio? Lo scopriamo insieme. Santos non sta bene e Marcelo prende il suo posto, ma le cose non vanno affatto bene.

La puntata de La Promessa di lunedì 12 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Santos sta male e il suo posto di valletto viene preso da Marcelo, ma con risultati disastrosi. Nel frattempo, Curro chiede scusa a Julia per il suo comportamento ostile. La madre di Vera, intanto, decide di interrogare Lope. Jana parla con Pia e le confida di voler sposare Manuel in gran segreto. Il marchese è ormai pronto e carico per affrontare a testa alta Don Gregorio. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, la calma e la tranquillità che regnano a La Promessa, vengono letteralmente spazzate via da un brutto incidente. Infatti, durante una gita al fiume, Santos e Marcelo finiscono nell'acqua gelida.

Come se ciò non bastasse, Santos si ammala e questo aggrava ulteriormente la situazione di tensione che si respira all'interno della tenuta.

Anticipazioni de La Promessa: Jana confessa a Pia di voler sposare Manuel in segreto

Santos sta male e il suo posto come valletto di Curro viene preso da Marcelo, il quale però purtroppo continua a fare grossi danni. Intanto, Curro decide di scusarsi con Julia perché si è reso conto di aver tenuto un comportamento particolarmente ostile nei confronti della ragazza.

La duchessa, madre di Vera, approfittando della sua presenza nella cucina, interroga Lope e sua figlia rimane profondamente turbata da questa cosa. Nel frattempo, Jana parla con Pia e le confida di voler assolutamente sposare Manuel in gran segreto. Il marchese, infine, ormai pronto ad affrontare Don Gregorio e stavolta non si lascerà fermare da nessuno.