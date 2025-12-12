La Promessa anticipazioni 13 dicembre, Curro rivela la verità a Don Alonso: E' suo figlio

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro decide di parlare con Alonso e raccontargli la verità sulle sue origini e il ruolo di Jana nella sua vita.

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Maria e Samuel finiscono nei guai ma vengono salvati dal mezzadro Adriano

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La crisi economica della tenuta ha costretto il marchese a disfarsi di molti beni per far fronte ai debiti. Vorrebbe vendere alcuni immobili, ma Cruz si oppone alla cessione del palazzo di Cadice, ereditato dal padre. Alonso comunica che Catalina ha compiuto un gesto generoso restituendogli il palazzo di Madrid, che lui rifiuta di vendere per il suo valore simbolico.

Jana, contrariamente a quanto pensa Cruz, resta amica di Leocadia e non crede all'accusa della marchesa che l'incolpa della morte di Tomás. Leocadia viene a sapere dell'accusa dalla moglie di Manuel, ma resta indifferente. Intanto, Curro e Ángela condividono un momento intimo, parlando della loro infanzia senza figure paterne. Adriano convince il conte di Monteverde che Samuel e María non sono ladri; il conte acquista il vaso prezioso per pagare la servitù e aiutare i poveri.

Maria e Padre Samuel

La Promessa anticipazioni: Maria e Samuel non dicono a Catalina di aver incontrato Adriano

Negli ultimi giorni, Curro si trova al centro di un momento cruciale: il giovane scopre che Cruz e Lorenzo gli stanno combinando un matrimonio forzato per salvare le casse della tenuta. Dopo un litigio con il capitano, che voleva schiaffeggiare Jana, decide di chiedere un colloquio con Alonso.

Curro vuole rivelargli tutta la verità sulle proprie origini: raccontargli che Don Alonso è suo padre e Dolores è sua madre, spiegargli come ha scoperto tutto grazie a Jana, che in realtà è sua sorella. Nel frattempo, Maria e Samuel, nel tentativo di vendere il vaso prezioso donatogli da Catalina, rischiano di finire in galera. Il conte di Monteverde, a cui si erano rivolti per la vendita, voleva consegnarli alla Guardia Civile, ma a salvarli è Adriano, il mezzadro.

Quest'ultimo era andato via dalla tenuta molti mesi fa, prima che Catalina scoprisse di aspettare due gemelli, di cui Adriano è il padre. Tornati alla tenuta, la cameriera e il parroco consegnano i soldi ricavati dalla vendita a Catalina, ma non le rivelano di aver rivisto Adriano. La marchesina rimane quindi convinta che egli sia ancora fuori dalla Spagna.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Manuel e il padre si confrontano sulla vita alla Promessa.