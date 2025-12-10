La Promessa anticipazioni 11 dicembre: Curro ferma l’aggressione di Lorenzo a Jana

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana, dopo lo scontro con Lorenzo evitato grazie all'intervento di Curro, cerca di risollevare le sorti economiche della Promessa proponendo la vendita di un pianoforte antico

Santos assiste felice a un bacio tra i genitori e, convinto che la famiglia stia per ricomporsi, corre a raccontarlo a Simona, Candela e Lope. Ignora però che suo padre ha appena detto ad Ana che tra loro è tutto finito e che resteranno solo amici. Nel frattempo, Alonso rivela a Manuel che Curro e Cruz hanno litigato perché la marchesa, d'accordo con Lorenzo, vuole costringere Curro a un matrimonio d'interesse con la figlia dei duchi di Castroviejo, un'unione priva d'amore come quella tra Manuel e Jimena.

Catalina decide di restituire ad Alonso il palazzo di Cadice per aiutarlo a pagare i debiti e fronteggiare la crisi economica. Cruz, scossa dalla discussione con Jana, affronta Leocadia, convinta che abbia alimentato sospetti sul suo coinvolgimento negli omicidi di Dolores e Tomás. Intanto, Marcelo saluta emozionato tutti prima di lasciare La Promessa.

Santo e Pia

La Promessa anticipazioni: Ana continua a ingannare Santos facendo leva sui suoi sentimenti.

Lo scontro tra Jana e Cruz arriva presto alle orecchie del Capitano Lorenzo. L'uomo, stanco delle continue intromissioni dell'ex cameriera nella sua vita privata, decide di affrontarla con durezza. Quando si rende conto che Jana non ha alcuna intenzione di indietreggiare, perde il controllo e decide di punirla a modo suo, alzando la mano per schiaffeggiarla.

Proprio in quell'istante arriva Curro, che interviene tempestivamente, blocca Lorenzo e gli impedisce di portare a termine il violento gesto. Furioso, il Capitano promette che farà pagare a entrambi quell'affronto. Jana, però, implora Curro di non raccontare nulla a Manuel: non vuole che suo marito si scontri con Lorenzo, soprattutto adesso che stanno per lasciare La Promessa per trasferirsi in Italia.

Nel frattempo Ana continua a mentire a Santos. Nonostante Ricardo le abbia chiarito che tra loro non potrà mai esserci nulla, lei racconta a Santos che Pia è l'unico ostacolo che si frappone tra lei e l'uomo. Santos, ingannato, si convince sempre di più che, se Pia uscisse di scena, i suoi genitori tornerebbero insieme.

Intanto Jana continua a farsi carico delle preoccupazioni legate alle difficoltà economiche della tenuta. Per questo nota nel palazzo dei marchesi un pianoforte molto prezioso e propone a Don Alonso di venderlo per ottenere una somma utile alla famiglia. Il marchese, però, rifiuta fermamente l'idea, respingendo la proposta senza alcuna esitazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Samuel e Maria si occupano della vendita del vaso di Catalina.