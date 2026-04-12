La Promessa anticipazioni 13 aprile: Samuel verso la scomunica, Maria aggredisce Petra!

Maria accusa Petra di volere la scomunica di Padre Samuel e Romulo interviene per calmarla. Intanto Pia e Catalina tentano un piano disperato per non far partire Emilia.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Il destino di Padre Samuel è appeso a un filo, mentre la furia di Maria scuote la servitù. Intanto, Catalina e Pia giocano l'ultima carta per salvare l'amore di Romulo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Pia e Ricardo scoprono che Emilia è già sposata, ma decidono di tacere per non spezzare il cuore di Don Romulo. Emilia annuncia al maggiordomo la decisione di lasciare la tenuta, distruggendo ogni sua speranza di un futuro insieme. Intanto, Catalina e Adriano capitolano davanti all'insistenza di Leocadia. Per evitare lo scandalo a Corte, i due sono costretti a proporre al Duca Lisandro di diventare il padrino dei gemelli.

Per Adriano è un'umiliazione atroce: legarsi per sempre all'uomo che lo disprezza è l'unico prezzo per proteggere i suoi figli. Manuel sbatte in faccia a e Toño la prova definitiva del suo inganno: il numero di telefono fornito non era della gendarmeria, ma di una casa di piacere. Manuel scopre con orrore che l'uomo in cui aveva riposto fiducia non è che un manipolatore senza scrupoli.

Maria, Padre Samuel e Petra

La Promessa anticipazioni: Il dramma di Samuel e l'ombra della scomunica

La situazione di Padre Samuel è precipitata. L'ammonizione del Vescovo si è trasformata in qualcosa di molto più grave: il sacerdote è a un passo dalla scomunica. Sembra che nessuna supplica possa fermare la mano della Chiesa. Maria, accecata dalla rabbia e dal dolore per l'amico, non ha dubbi: è certa che Petra sia la responsabile di tutto.

In un momento di puro delirio emotivo, Maria scaglia un'accusa plateale contro la governante davanti a tutta la servitù riunita. Il gesto, però, si ritorce contro di lei: Don Romulo, per mantenere l'ordine e il decoro, è costretto a rimproverare duramente la cameriera, ricordandole che le accuse senza prove non sono tollerate a Palazzo.

Catalina De Luján interpretata da Carmen Asecas

Il piano di Catalina e Pia: "Emilia non deve partire"

Nonostante Emilia abbia già annunciato il suo addio, Catalina e Pia non si arrendono. Le due donne hanno visto con i propri occhi quanto il riavvicinamento con Romulo faccia bene a entrambi e sono convinte che la partenza dell'infermiera sarebbe un errore irreparabile. Mettono quindi in atto un piano d'emergenza per sabotare la partenza o, quantomeno, convincere Emilia che il suo posto è ancora alla tenuta.

Simona e Antonio: un muro di bugie

Il dramma familiare in cucina continua. Simona affronta per l'ennesima volta Toño, tuttavia, il ragazzo è ormai intrappolato nella sua stessa rete di inganni: continua a negare l'evidenza, mentendo spudoratamente alla madre sul vizio del gioco e sulle sue frequentazioni. Simona è lacerata: il suo istinto di madre vorrebbe credergli, ma le prove sono ormai impossibili da ignorare.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Don Samuel mostra a Maria la lettera della sua scomunica.