La Promessa anticipazioni 11 aprile: Curro usa Martina per spiare Jacobo, Manuel sfida Toño

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján: mentre Manuel scopre l'ennesimo inganno del figlio di Simona, Curro usa la sua vicinanza a Martina per indagare su Jacobo, scatenando la gelosia di Angela.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il muro tra Don Romulo ed Emilia è finalmente crollato con un bacio appassionato, confermando che il loro legame non si è mai spezzato. Tuttavia, la felicità del maggiordomo è minata da un tormento interiore: il timore che, negli anni di lontananza, l'infermiera si sia rifatta una vita e possa essere segretamente sposata. Questo dubbio atroce gli impedisce di dichiararsi apertamente.

Proprio quando il sentimento sembrava trionfare, arriva una doccia fredda: Emilia annuncia a Catalina la sua imminente partenza, richiamata urgentemente dal Dottor Ferrer. Pia si allea con Catalina per ritardare la partenza, con l'obiettivo di spingere i due a un confronto diretto e offrire loro una concreta possibilità di un futuro insieme.

Antonito e Manuel

La Promessa anticipazioni: Il grande bluff di Toño ma Manuel scopre la verità

Il confronto tra Manuel e Toño nell'hangar è finalmente arrivato. Il marchesino, insospettito dalle discrepanze nel racconto della rapina, ha fatto una scoperta sconcertante: il numero di telefono fornito dal ragazzo per chiamare la caserma era falso. Manuel non ha mai parlato con i gendarmi, ma con un complice di Toño.

Messo alle strette, la verità sul figlio di Simona viene a galla: Toño è ricaduto nel suo vecchio demone, il vizio del gioco. È stata la ludopatia a portargli via la moglie e il figlio in passato, e ora lo ha spinto a derubare Manuel per pagare i debiti. Il marchesino è furioso: non solo ha perso il denaro, ma si sente tradito da colui che aveva accolto come un amico.

Curro e Martina: un ritorno di fiamma strategico?

Curro è ossessionato dal mistero che avvolge Jacobo. Convinto che l'uomo nasconda qualcosa di terribile legato al suo tentato omicidio, decide di sfruttare l'unica via possibile: riavvicinarsi a Martina per carpire informazioni sui movimenti del fidanzato. Tuttavia, questo gioco pericoloso ha una vittima collaterale: Angela. Vedendo Curro così intimo con la sua ex, la ragazza viene travolta da una gelosia accecante. Il piano di Curro rischia di distruggere il suo rapporto con Angela.