La Promessa, anticipazioni 12 aprile: Jana confida a Manuel il piano per salvare Pia

La puntata de La Promessa di sabato 12 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Jana decide di svelare a Manuel il piano dettagliato per salvare Pia. Catalina vuole partire alla ricerca di Pelayo. Martina, dopo una lunga riflessione, decide di accettare il matrimonio tra sua madre e Ayala. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Salvador chiede a Maria di sposarlo, ma lo fa con troppa freddezza e infatti lascia la cameriera molto turbata e non sa cosa fare. Intanto, Petra minaccia Ayala di smascherarlo e di rivelare tutta la verità che riguarda il suo avvelenamento.

Pia si trova ancora nella grotta e non riesce più ad andare avanti così. La situazione si complica ulteriormente quando Maria le dice che Don Gregorio sospetta che lei sia ancora viva. Jana decide di confessare a Manuel tutta la verità su Pia. Don Lorenzo trova un vasetto di marmellata e chiede spiegazioni a Lope.

Anticipazioni de La Promessa: Martina accetta il matrimonio tra sua madre e Ayala

Conte Ignacio de Ayala

Jana parla con Manuel e rivela, in maniera dettagliata, il piano per poter salvare Pia fingendo la sua morte. Intanto, Catalina parla con Martina e le dice che vuole partire alla ricerca di Pelayo, con l'obiettivo di fare i conti con il proprio passato. Secondo la marchesina, questo è il solo modo di voltare pagine e iniziare finalmente una nuova vita.

Dopo averci riflettuto a lungo, Martina decide di accettare il matrimonio tra sua madre e Ayala. Il conte, però, non mantiene la parola data e dice alla ragazza che, dato che non la perdona per quello che ha fatto, entrerà lo stesso in convento.