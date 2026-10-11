La Promessa anticipazioni 12 ottobre: Petra avverte Teresa e Curro cerca di salvare Angela

Le nuove anticipazioni de La Promessa di lunedì 12 ottobre 2026 annunciano tensioni e preoccupazioni alla tenuta dei De Luján. La soap opera spagnola torna alle 19:40 su Rete 4, con una puntata in cui i rapporti tra la servitù diventano sempre più complicati e il matrimonio tra Angela e Lorenzo continua ad avvicinarsi. Mentre Curro cerca una soluzione per impedire le nozze della donna che ama, Petra decide di intervenire per mettere Teresa in guardia da Don Cristóbal. Intanto, le condizioni di Maria destano preoccupazione e la giovane è costretta a rinunciare al servizio durante il banchetto nuziale.

La Promessa, anticipazioni del 12 ottobre

Nella puntata di lunedì 12 ottobre, Petra avverte Teresa sui rischi legati alla sua vicinanza a Don Cristóbal, mentre Curro cerca un modo per salvare Angela da un matrimonio che lei non desidera. Nel frattempo, Maria viene dispensata dal servizio al banchetto dopo essere svenuta e fatica ad accettare la decisione degli altri domestici.

Petra mette in guardia Teresa da Don Cristóbal

La situazione di Teresa alla tenuta continua a essere difficile. La nuova governante fatica a esercitare la propria autorità e a trovare un equilibrio nel rapporto con le ex compagne di lavoro. I consigli di Don Cristóbal, che le ha suggerito di mantenere le distanze dalla servitù, rischiano di complicare ulteriormente i rapporti.

Don Cristóbal Ballesteros è interpretato da Fernando Coronado

A intervenire è Petra, che decide di avvertire Teresa e di invitarla a non fidarsi ciecamente delle parole del maggiordomo. La donna conosce bene i rischi legati ai suoi consigli e teme che Teresa possa commettere gli stessi errori che in passato hanno compromesso i suoi rapporti con gli altri domestici. Il suo gesto rappresenta anche un tentativo di dimostrare che il suo atteggiamento nei confronti della servitù sta cambiando.

Curro cerca un modo per impedire le nozze di Angela e Lorenzo

Intanto, il matrimonio tra Angela e Lorenzo è sempre più vicino. La giovane è ormai sopraffatta dalla prospettiva di sposare il Capitano e di rinunciare ai progetti di indipendenza e di studio che aveva immaginato per il proprio futuro.

La prova dell'abito da sposa ha profondamente colpito Curro, che non riesce ad accettare l'idea di vedere la donna che ama legata a Lorenzo. Il giovane continua quindi a cercare una possibile soluzione per impedire le nozze, consapevole che il tempo a disposizione si sta riducendo. La situazione di Angela diventa così uno dei nodi centrali della puntata, mentre la tensione cresce in vista del matrimonio.

María Fernández interpretata da Sara Molina

Maria viene esclusa dal banchetto dopo lo svenimento

Anche Maria Fernández sta attraversando un momento particolarmente delicato. I malesseri e gli svenimenti le impediscono di svolgere regolarmente le proprie mansioni e i domestici decidono di dispensarla dal servizio durante il banchetto nuziale di Lorenzo, per evitare che le sue condizioni peggiorino.

La decisione non viene accolta serenamente dalla giovane, che vorrebbe tornare al lavoro il prima possibile. Maria teme infatti che le sue difficoltà fisiche possano attirare l'attenzione degli altri e portare alla scoperta del suo segreto. La gravidanza, che ha confidato soltanto a poche persone, continua a essere fonte di ansia e preoccupazione.

Mentre cerca di recuperare le forze, Maria deve fare i conti con il timore di perdere il proprio posto alla tenuta. La sua situazione aggiunge un ulteriore elemento di tensione alle vicende della servitù, già attraversata dai contrasti legati alla nuova autorità di Teresa e all'atteggiamento di Don Cristóbal.