La Promessa anticipazioni 11 ottobre: Curro assiste alla prova dell'abito di Angela e resta sconvolto

La Promessa torna domenica 11 ottobre alle 19:40 su Rete 4 con una puntata ricca di emozioni e tensioni. Martina confessa ad Adriano di soffrire per il loro bacio, mentre Curro assiste alla prova dell'abito da sposa di Angela e rimane sconvolto dalle condizioni della giovane. Intanto, Toño affronta Enora e Petra comincia a sospettare che Maria sia incinta.

La Promessa anticipazioni dell'11 ottobre: cosa vedremo nella puntata

Nella puntata de La Promessa dell'11 ottobre, i sentimenti contrastanti di Martina e Adriano mettono a rischio gli equilibri sentimentali, mentre il destino di Angela preoccupa sempre di più Curro. La giovane deve affrontare la prova dell'abito da sposa, ma il suo stato di apatia e prostrazione lascia il ragazzo profondamente angosciato. Nel frattempo, Toño perde fiducia in Enora e Petra indaga su un possibile segreto di Maria.

Curro assiste alla prova dell'abito da sposa di Angela e resta sconvolto

Per Angela arriva il momento della prova dell'abito da sposa, una tappa che dovrebbe accompagnare la giovane verso il matrimonio con Lorenzo. La situazione, però, è tutt'altro che felice. Curro osserva la scena da lontano, in silenzio, e rimane profondamente sconvolto dalle condizioni della ragazza.

Angela e Leocadia

Le pesanti cure sedative a cui Angela è sottoposta sembrano averla privata di ogni entusiasmo e vitalità. Il suo stato di prostrazione colpisce duramente Curro, sempre più preoccupato per la sorte della giovane e per un matrimonio che rischia di trasformarsi in un dramma.

Martina confessa ad Adriano di soffrire per il loro bacio

Il senso di colpa spinge Martina a proseguire la relazione con Jacobo, nonostante i sentimenti che prova per Adriano. Quando quest'ultimo apprende della riconciliazione e si congratula con lei, la ragazza non riesce a nascondere il proprio turbamento.

Martina finisce così per confessare ad Adriano di sentirsi a pezzi per il bacio che si sono scambiati. Le sue parole rivelano quanto sia difficile per lei ignorare ciò che è accaduto e andare avanti con una relazione che ha deciso di mantenere soprattutto per senso del dovere.

Toño affronta Enora e non riesce più a fidarsi di lei

Anche nel laboratorio le tensioni continuano a crescere. Toño decide di affrontare direttamente Enora per le bugie e il doppio gioco legati al Duca. Il giovane ammette di non riuscire più a fidarsi di lei, mettendo in evidenza una frattura sempre più difficile da ricomporre.

Toño è interpretato da Álvaro Quintana

Di fronte alla situazione, Manuel mantiene però una posizione diversa. È convinto che Enora, questa volta, stia raccontando la verità sul ricatto subito. La fiducia del marchesino potrebbe quindi aprire uno spiraglio per la ragazza, anche se convincere Toño non sarà semplice.

Petra sospetta che Maria sia incinta e affronta Pía

Dopo essere svenuta, Maria Fernández viene dispensata dal servizio al banchetto nuziale per precauzione. La cameriera trova conforto confidandosi con Padre Samuel, ma intorno a lei cominciano a moltiplicarsi i sospetti.

Petra inizia infatti a pensare che Maria possa essere incinta e decide di affrontare direttamente Pía per cercare una risposta. Il possibile segreto della cameriera rischia così di diventare sempre più difficile da nascondere, mentre la situazione alla tenuta si fa delicata.

Petra è interpretata da Marga Martínez

Petra mette in guardia Teresa e si sfoga con Padre Samuel

Nel frattempo, Petra affronta Teresa e la mette in guardia sulla sua eccessiva vicinanza a Don Cristóbal. Poco dopo, però, sorprende le altre cameriere prendendo le difese della donna.

Il suo comportamento non basta a cancellare la diffidenza del personale, che continua a dubitare del suo cambiamento. Ferita dall'atteggiamento delle colleghe, Petra finisce per confidare a Padre Samuel tutta la propria amarezza, mostrando ancora una volta quanto sia difficile per lei riconquistare la fiducia di chi le sta intorno.