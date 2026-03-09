La Promessa anticipazioni 10 marzo: Leocadia interrompe le nozze di Catalina e Adriano

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Petra, incuriosita, tenta di chiarire i motivi dell'astio di Don Romulo verso Pia, ma provoca la sua ira.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Don Lorenzo, terrorizzato dalla ritrovata lucidità di Eugenia, pianifica una mossa brutale: l'internamento forzato della moglie per seppellire i propri crimini. Sostenuto da Leocadia, il Capitano tenta di manipolare Don Alonso, dipingendo la cognata come instabile. Il Marchese si trova così davanti a un bivio morale che potrebbe segnare la fine di Eugenia. Parallelamente, il piano inferiore è scosso dal crollo emotivo di Don Romulo.

Consumato dai segreti svelati da Emilia, il maggiordomo è diventato cupo e imprevedibile, seminando ansia tra i domestici. Il suo gelido risentimento verso Pia crea un muro invalicabile, isolando la governante. In questo scenario cupo, l'unica speranza è rappresentata da Catalina e Adriano. Con la complicità di Padre Samuel, la coppia prosegue con determinazione i preparativi per il loro matrimonio segreto.

Leocadia interrompe le nozze di Catalina e Adriano

Anticipazioni de La Promessa: Matrimonio interrotto, l'irruzione di Leocadia

Il momento tanto atteso è arrivato: Catalina e Adriano sono davanti a Padre Samuel, pronti a giurarsi amore eterno nel segreto più assoluto. Ma proprio mentre stanno per pronunciare il fatidico "sì", Leocadia fa il suo ingresso trionfale. Irritata e furiosa per essere stata esclusa, la donna interrompe la cerimonia. Il timore di uno scandalo che possa colpire il marchesato l'aveva spinta a opporsi fermamente, e vederli agire alle sue spalle sembra aver segnato la fine del loro sogno.

Il miracolo di Palazzo: una nuova cerimonia

Tuttavia, con una mossa che lascia tutti a bocca aperta, Leocadia cambia strategia. Invece di punire gli sposi, decide di prendere in mano la situazione: organizza una cerimonia intima e ufficiale a palazzo. Il matrimonio non sarà più una fuga nell'ombra, ma un evento celebrato alla presenza di pochi intimi. C'è però un prezzo da pagare per questo "regalo": per mantenere il decoro nobiliare, Simona non potrà essere la madrina.

Furia Romulo: Petra finisce nel mirino

Al piano inferiore, la tensione non accenna a diminuire. Nessuno riesce a capire le ragioni dell'astio profondo che Don Romulo nutre verso Pia dopo il loro ultimo scontro. Quando Petra, spinta dalla curiosità o forse da un briciolo di empatia, tenta di chiedergli spiegazioni, commette un errore fatale. Invece di ottenere risposte, finisce per irritare il maggiordomo ancora di più, scatenando una reazione rabbiosa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Don Samuel chiede a Donna Petra informazioni sui segreti della famiglia.