La Promessa, anticipazioni 12 marzo: gli intrighi di Ayala si infittiscono

La puntata de La Promessa di mercoledì 12 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: al centro della scena ancora una volta il conte Ayala, che si sta muovendo in maniera da colpire Martina in un modo del tutto inaspettato. Persino Petra arriverà a farsi un'idea sui suoi intenti. Che cosa succederà dopo? La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Jana ha deciso di trascorrere un po' di tempo con l'amica Pia, portandole del cibo e facendole una breve visita nella grotta in cui si nasconde. La cameriera rivela all'ex governante come sia meglio inscenare un piano sulla sua morte per cercare di far cadere in trappola Gregorio.

Nel frattempo, Catalina parla con Petra in maniera da approfondire i legami personali del conte Ayala e individuare ipotetici nemici. Quest'ultimo ha invece deciso di non denunciare Martina ma, a quanto pare, il suo non è un gesto così nobile perché si focalizza su un altro obiettivo, forse ancor più cattivo del primo.

Anticipazioni de La Promessa: Martina vittima di Ayala

Quello di non denunciare Martina è stato un gesto da tutti frainteso, in quanto il conte Ayala ha già in mente un piano ancor più subdolo del primo per punirla. Vuole muoversi affinché la giovane ragazza venga rinchiusa in una clinica psichiatrica, in maniera da rovinarle la vita per sempre. Ovviamente questa notizia farà cadere tutti i suoi cari nello sconforto e Catalina farà di tutto per cercare una soluzione.

La marchesina pensa che Ayala stia agendo per vendetta e che il suo intento sia quello di sposare Margarita. Nonostante i buoni propositi della donna però, il conte avrà la meglio ed è per questo che Martina verrà trasportata in una clinica psichiatrica dove verrà definitivamente allontanata da tutti i suoi affetti più cari. Questa sarà davvero la sua fine oppure la giovane Martina riuscirà a dimostrare la sua innocenza?