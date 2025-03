La Promessa, anticipazioni 11 marzo: Jana e Pia tramano, Catalina indaga sul conte Ayala

Non c'è tregua per i protagonisti de La Promessa: ecco che cosa succederà secondo le anticipazioni della puntata di martedì 11 marzo.

Proseguono le difficoltà per i protagonisti de La Promessa, in onda martedì 11 marzo alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: un nuovo complotto verrà ordito da Jana e Pia mentre Catalina continuerà con le sue indagini con l'obiettivo di smascherare Ayala e dimostrare a tutti i costi l'innocenza di Martina. Che cosa riuscirà ad ottenere la giovane marchesina? La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, abbiamo assistito alla grande volontà dimostrata da Catalina, la quale ha deciso di tornare al castello proprio con l'intento di dimostrare l'innocenza della cugina Martina, accusata di aver avvelenato Ayala. Sono in tanti a credere nell'innocenza della ragazza e anche Tadeo crede che si tratti solo di un grande errore. La spezia utilizzata per servire il conte, infatti, è molto simile al prezzemolo e forse è proprio per questa ragione che la giovane ragazza si è confusa.

Nel frattempo, Ayala decide di denunciare Martina ed è per questo che Catalina si arrabbierà e farà di tutto per dimostrare l'innocenza della ragazza, coinvolgendo anche alcuni membri della servitù. Maria Antonia e Don Alonso stanno lontani per non dare nell'occhio, mentre Cruz cerca di recuperare il rapporto perso con l'amica, la quale è davvero importante per lei.

Anticipazioni de La Promessa: Jana sempre più vicino a Pia

Sicuramente Pia non sta vivendo un momento felice, ma per fortuna può contare sulla presenza delle persone che le vogliono bene, Jana prima fra tutte. È proprio la giovane cameriera ad occuparsi dell'ex governante ed è per questo che le porterà ancora una volta del cibo all'interno della grotta nella quale si è nascosta. Le due, quindi, cominceranno ad elaborare un piano per far presumere la morte della donna agli occhi di Gregorio.

Catalina invece vuole capire chi sia il vero responsabile dell'avvelenamento di Ayala. Proprio quest'ultimo sorprenderà tutti dichiarando di aver riflettuto sulla questione, giungendo alla conclusione di non voler più denunciare Martina.