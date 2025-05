La Promessa, anticipazioni 11 maggio 2025: Santos e Marcelo sono coinvolti in un incidente

La puntata de La Promessa di domenica 11 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: un evento che potrebbe avere un impatto veramente disastroso vede come protagonisti Santos e Marcelo. Infatti, un brutto incidente mette fine alla quiete che regna a La Promessa, Santos e Marcelo finiscono nelle acque gelate del fiume durante una gita.

Santos si ammala e la tensione sale alle stelle alla tenuta, diventando ancora più complicata di quanto già non fosse. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Petra è veramente troppo premurosa con Santos, tanto da arrivare addirittura a confonderlo con Feliciano, dimostrando così di non essere del tutto lucida. Intanto, la tensione tra Alonso e Catalina è sempre alle stelle e la situazione è particolarmente pesante.

Maria, invece, è delusa dal fatto che il suo incontro con Salvador sfuma. Infine, Cruz è ormai sempre più sotto pressione e sfoga tutta la sua rabbia nei confronti di Jana, con Manuel che tenta di un tutti i modi di calmare le acque e riportare la tranquillità tra le due donne.

Anticipazioni de La Promessa: Santos si ammala

Marcelo

La calma e la tranquillità che regnano a La Promessa, vengono polverizzate da un brutto incidente che coinvolge Santos e Marcelo durante una gita al fiume. I due, infatti, finiscono nelle acque gelide del fiume. Santos si ammala e il clima, già carico di tensione, diventa ancora più rovente e preoccupante nella tenuta creando un clima davvero complicato che potrebbe avere conseguenze piuttosto gravi.