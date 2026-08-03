Ballando con le stelle, il cast prende forma: dopo Matri e Ramazzotti spuntano altri due nomi

Continua a crescere l'attesa per la nuova edizione di Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che anche quest'anno è al centro di numerose indiscrezioni sul possibile cast. Dopo i nomi anticipati nei giorni scorsi da Giuseppe Candela, tra cui quelli di Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri, emergono nuovi possibili concorrenti pronti a scendere in pista.

Gli ultimi rumor riguardano in particolare Alberto Ravagnani e Mario Ermito, due figure molto diverse, accomunate però dalla capacità di generare interesse e curiosità nel pubblico.

Alberto Ravagnani

Ballando con le stelle, Alberto Ravagnani vicino alla partecipazione

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Alberto Ravagnani sarebbe vicino alla partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Classe 1993, Ravagnani è diventato noto al grande pubblico come il "prete influencer" grazie alla sua attività sui social, dove per anni ha raccontato temi legati alla fede, alla spiritualità e alla vita quotidiana con un linguaggio diretto rivolto soprattutto ai giovani.

Nel 2026 ha scelto di lasciare il sacerdozio, annunciando la sospensione del ministero presbiterale dopo un lungo percorso di riflessione, raccontato anche nel libro La scelta. La sua eventuale partecipazione al programma di Rai 1 rappresenterebbe una presenza sicuramente particolare, considerando la sua storia personale e la grande popolarità maturata online.

Mario Ermito

Mario Ermito nel cast? Il nodo legato ai reality

Un altro nome circolato nelle ultime ore è quello di Mario Ermito, indicato da Vanity Fair come possibile concorrente di Ballando con le stelle. Secondo Giuseppe Candela, però, la partecipazione potrebbe incontrare un ostacolo legato al passato televisivo dell'attore.

Milly Carlucci, infatti, ha spesso seguito la linea del "no reality" per la scelta dei concorrenti, mentre Ermito ha partecipato al Grande Fratello 12 e al Grande Fratello Vip 5.

Negli ultimi anni Mario Ermito ha ampliato il suo percorso professionale dedicandosi soprattutto alla recitazione, prendendo parte anche a produzioni spagnole di successo come Élite su Netflix e al film italiano Ancora più sexy, disponibile su Amazon Prime Video dal 12 giugno 2026.

Il cast ufficiale di Ballando con le stelle non è ancora stato reso noto, ma le indiscrezioni continuano ad alimentare la curiosità dei telespettatori in attesa dell'annuncio ufficiale del cast.