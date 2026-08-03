La Promessa anticipazioni 4 agosto: Angela cede al ricatto e accetta le nozze con Lorenzo

Nella prossima puntata de La Promessa, in onda domani alle 19:40 su Rete 4, Angela è ormai senza via d'uscita: dopo la rivelazione di Leocadia, la giovane comprende che il suo segreto con Curro potrebbe distruggere la sua reputazione e quella della famiglia. Per evitare lo scandalo, dovrà accettare un matrimonio forzato con Don Lorenzo. Intanto, Martina continua a dubitare della partenza di Catalina e cerca la verità dietro il misterioso addio.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

L'esilio forzato di Pia ad Aranjuez provoca la reazione indignata dei domestici della tenuta. Curro decide di affrontare apertamente Cristóbal, accusandolo di aver orchestrato il trasferimento della governante con il solo obiettivo di separarla da Don Ricardo e ostacolare la loro felicità.

Nel frattempo, Petra vive un momento di grande difficoltà: dopo un nuovo mancamento davanti a Maria Fernandez, la donna teme per il proprio futuro. Ripresasi dall'episodio, chiede alla cameriera di mantenere il segreto, terrorizzata dall'idea che Cristóbal possa licenziarla a causa dei suoi problemi di salute. Intanto, un incontro riservato tra Leocadia e Cristóbal porta alla luce nuovi sospetti.

Petra è interpretata da Marga Martínez

La nobildonna lascia intendere che l'allontanamento di Catalina sia soltanto una parte di un piano più ampio. Dietro l'allontanamento della giovane potrebbe infatti nascondersi una strategia ancora più ambiziosa, forse legata al Barone, con l'obiettivo di cambiare gli equilibri di potere all'interno di Palazzo Luján. Le prossime mosse potrebbero rivelare le vere intenzioni dei due.

Anticipazioni de La Promessa: Martina indaga sul Barone De Valladares

La partenza improvvisa di Catalina e la lettera d'addio lasciata ad Adriano non convincono del tutto la famiglia. Martina ha il forte sospetto che l'addio della cugina sia dovuto al terribile ultimo incontro che la ragazza ha avuto con il Barone De Valladares. Martina intuisce che dietro quel presunto "sacrificio volontario" si nasconda in realtà una spietata estorsione del nobiluomo.

Martina è interpretata dall'attrice Amparo Piñero

Angela costretta a sposare Don Lorenzo per proteggere Curro

Nel frattempo, ogni tentativo di ribellione da parte di Angela viene soffocato sul nascere. Leocadia rivela alla figlia che purtroppo per lei non c'è altra soluzione se non sposare Don Lorenzo. La nobildonna confessa ad Angela la verità: il Capitano è a conoscenza della sua relazione segreta con Curro ed è pronto a raccontare tutto in pubblico, travolgendo la ragazza e l'intera famiglia in uno scandalo senza precedenti. Per proteggere Curro ed evitare la rovina, Angela è costretta a piegarsi all'incubo delle nozze.

Lope e Vera rischiano il licenziamento

Schiacciati dalla sofferenza per la fine del loro amore e dalla reciproca tensione, Lope e Vera combinano un vero e proprio disastro mentre servono la colazione ai padroni. La sbadataggine e la mancanza di concentrazione creano un momento di enorme imbarazzo davanti ai signori.

I due giovani non si danno pace per quanto accaduto, sapendo bene che la gestione della tenuta è ora nelle mani di un uomo inflessibile e spietato. I loro peggiori incubi diventano realtà quando Cristóbal viene a sapere dell'accaduto e li fa immediatamente chiamare nel suo ufficio.