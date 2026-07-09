La Promessa anticipazioni 10 luglio: Manuel riceve un’offerta choc, Lorenzo minaccia Curro

Le anticipazioni de La Promessa di venerdì 10 luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4, rivelano nuovi colpi di scena destinati a sconvolgere gli equilibri della tenuta. Manuel si trova davanti a una decisione difficile dopo aver ricevuto un'offerta economica molto importante per il suo prototipo aeronautico, mentre Lorenzo torna all'attacco contro Curro con una minaccia terribile legata al passato. Nel frattempo, Catalina e Martina devono fare i conti con un nuovo fallimento nel loro piano per salvare le terre.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

A La Promessa, il ritorno di Lorenzo de la Mata semina il panico: il Capitano è stato scagionato ed è tornato alla tenuta, deciso a riprendersi il suo posto di potere. A cena si presenta con sfrontatezza, ma viene accolto dal disprezzo generale. Quando Lorenzo tenta di umiliare Curro, Martina interviene coraggiosamente per difendere il cugino, affrontando lo zio a viso aperto. Nel frattempo, nelle cucine, Pia, Simona e la servitù apprende la notizia con sgomento.

Il Capitano, intanto, rivela a Leocadia che è stata Angela a trovare i documenti che lo avevano incastrato. Anziché chiederne il licenziamento, l'uomo rilancia una folle imposizione: vuole sposare Angela a tutti i costi per vendicarsi e distruggere la sua relazione con Curro, il quale dovrà lottare per salvare la fidanzata.

Martina e Catalina

Anticipazioni de La Promessa: Il piano di Catalina e Martina fallisce davanti al Barone

Unite le forze, Catalina e Martina incontrano finalmente il Barone De Valladares, ma il risultato è assolutamente negativo, il tanto studiato piano d'attacco si rivela un buco nell'acqua. Il nobiluomo reazionario rifiuta di dare una chance ai loro progetti imprenditoriali avanzati, lasciando le due cugine prive del supporto necessario per salvare le terre de La Promessa dall'isolamento.

Manuel valuta la vendita delle quote a Don Pedro Farré

Nel frattempo, nell'hangar si profila una svolta legata a una cifra astronomica. Manuel informa Toño ed Enora che Don Pedro Farré gli ha offerto ben ventimila pesetas in cambio della sua quota del prototipo aeronautico. Una somma gigantesca che permetterebbe a Manuel di respirare, tanto da confessare ai due giovani di essere molto tentato di accettare la proposta, anche se questo significherebbe cedere il controllo della sua amata invenzione.

Pia e Don Ricardo: uno dei due sarà licenziato

La paura del licenziamento che tormentava la governante e l'ex maggiordomo si trasforma in una dura realtà. Don Cristóbal informa Pia e Don Ricardo della pesantissima punizione che dovranno affrontare a causa della loro relazione sentimentale, severamente vietata dal regolamento. Il verdetto del tiranno della zona dedicata alla servitù è senza appello: i due camerieri vengono puniti duramente e uno dei due dovrà lasciare per sempre La Promessa. Una decisione spietata volta a spezzare il loro legame e a lasciare la servitù priva di una guida protettiva proprio nel momento del ritorno di Lorenzo. Chi dei due farà le valigie abbandonando la tenuta?

Curro interpretato da Xavi Lock

Lorenzo prepara la sua vendetta contro Curro

Il Capitano de la Mata decide di gettare la maschera della diplomazia e affronta Curro con una crudeltà inaudita. Nonostante il disprezzo subito a cena dai Marchesi, il Capitano è deciso a rimettere Curro al suo posto prima di obbligare Angela al matrimonio. Lorenzo convoca Curro nel suo studio e gli dice testualmente che lo tratterà esattamente come ha fatto con sua madre Eugenia.

Si tratta di un avvertimento agghiacciante: Curro sa benissimo che Lorenzo ha ridotto Eugenia a una condizione di totale follia e reclusione prima di disfarsene. Questa minaccia diretta congela i sogni di fuga a Zurigo del ragazzo, consapevole che il Capitano è pronto a tutto pur di fargli pagare il tradimento per l'arresto dei giorni scorsi.