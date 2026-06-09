La Promessa anticipazioni 10 giugno: Don Lorenzo insiste e vuole sposare Angela

Don Lorenzo torna al centro delle vicende de La Promessa nelle anticipazioni del 10 giugno, con una scelta che lascia tutti sorpresi. Convinto di poter mettere fine ai problemi legati a Leocadia e alla reputazione di Angela, propone nuovamente di sposare la ragazza. Nel frattempo, Don Cristóbal ordina a Lope di lasciare la cucina.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Maria Fernandez e Petra sono molto preoccupate per l'assenza prolungata di Padre Samuel. La governante, inoltre, è già ai ferri corti con Don Cristóbal che considera un uomo freddo, del tutto disinteressato alla servitù. Questo clima di severo controllo sta distruggendo l'armonia, creando un profondo disagio nei piani vassi.

Nel frattempo, Curro teme per l'incolumità di Angela e, dopo averle confessato la verità sulla morte di Jana, la supplica di non intromettersi. Angela, tuttavia, ignora i divieti del fidanzato e decide di aiutarlo. Sfruttando il suo ruolo di segretaria, la ragazza pianifica di indagare segretamente sui documenti privati del Capitano per incastrarlo: una mossa ad altissimo rischio che potrebbe rivelarsi fatale.

Angela è interpretata da Marta Costa

La Promessa anticipazioni: Leocadia disgustata dalla proposta di Don Lorenzo

il Capitano è convinto di aver trovato la soluzione perfetta per risolvere i problemi di Leocadia, preoccupata per la reputazione di Angela dopo che ha scoperto che continua a frequentare Curro: sposare lui stesso la ragazza. La reazione della nobildonna, tuttavia, è furiosa. Leocadia gela il Capitano rispondendogli con un "No" carico di disgusto. La donna ritiene la proposta folle e immorale, considerata la differenza di età. Lorenzo incassa il colpo, ma un rifiuto difficilmente basterà a fermare le sue trame.

Don Cristóbal allontana Lope dalla cucina

Don Cristóbal convoca ufficialmente Lope nel suo ufficio con il pretesto di chiedergli da dove nasca la sua profonda passione per l'arte culinaria. Durante il colloquio, però, l'atmosfera si fa inquietante: il ragazzo rimane completamente stupito nel vedere che il maggiordomo conosce molti - e forse troppi - dettagli privati su come lui sia riuscito, negli anni, a diventare il cuoco ufficiale de La Promessa.

Finito il faccia a faccia, Cristóbal passa immediatamente all'azione, chiama Petra per informarla che, da quel preciso momento, Lope tornerà a fare il semplice valletto e non potrà mai più avvicinarsi ai fornelli di Palazzo Luján. Una decisione che distrugge i sogni del ragazzo e destinata a lasciare un segno nella servitù.

Santos non ha mai perdonato Pia

Durante una conversazione confidenziale, Don Ricardo rivela a Pia che suo figlio Santos continua a odiarla profondamente considerando la donna la causa maggiore per il mancato riavvicinamento dei suoi genitori. Di segno completamente opposto è invece il sentimento di Curro: il giovane Luján ringrazia Pia di cuore per tutto ciò che ha fatto per lui nell'ultimo periodo.