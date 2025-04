La Promessa, anticipazioni 11 aprile: Salvador spiazza Maria, Jana svela a Manuel la verità su Pia

La puntata de La Promessa di venerdì 11 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Salvador stupisce Maria con una proposta, Petra minaccia Ayala di smascherarlo e Jana racconta a Manuel tutta la verità in merito a Pia. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Jana e Manuel finalmente si incontrano da soli e la cameriera racconta al ragazzo tutto ciò che è successo alla tenuta durante la sua assenza, gli parla anche di Martina, ma decide di non rivelare che Pia è ancora viva perché ha paura che l'ex governante possa finire ancora nei guai.

Nel frattempo, Petra dice a Santos di accettare una volta per tutte il fatto che Vera non lo amerà mai. Curro e Manuel iniziano a pensare che Martina farebbe bene ad accettare il matrimonio tra sua madre e Ayala. Candela dice a Virtudes che il nuovo parroco non vuole assumere una perpetua.

Anticipazioni de La Promessa: Petra minaccia Ayala, Manuel scopre la verità su Pia

Salvador chiede la mano di Maria, ma lo fa con molta freddezza, tanto da lasciare la cameriera molto titubante sulla decisione da prendere. Petra, intanto, minaccia Ayala di smascherarlo rivelando la verità sul suo avvelenamento.

Pia si trova nella grotta ma non ne può più di vivere così. Maria le rivela che Don Gregorio è convinto che lei sia ancora viva e l'ex governante va in panico totale e deve trovare una soluzione in tempi rapidi. Jana decide di parlare con Manuel raccontando tutta la verità su Pia. Don Lorenzo trova un vasetto di marmellata e chiede spiegazioni a Lope, perché convinto che il cuoco gli nasconda qualcosa.