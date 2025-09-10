La Promessa anticipazioni 11 settembre: Catalina confessa ad Alonso chi è il vero padre del bambino

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Martina parte per un nuovo inizio

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Julia riesce a fermare in tempo José Juan, bloccandolo prima che premessa il grilletto del fucile puntato contro Martina. Curro, informato degli intenti criminali del fratello di Paco, prende una decisione drastica: con il sostegno di Julia caccia José Juan dalla tenuta, vietandogli per sempre l'accesso a La Promessa. Se dovesse tornare, lo denunceranno alla Guardia Civil.

Martina, scossa per aver rischiato la vita, capisce che è arrivato il momento di lasciare la casa dove tempo prima aveva chiesto ospitalità: l'attentato è stato il colpo di grazia. Intanto Maria, dopo aver baciato Samuel, si pente e cerca un confronto col giovane prete che però la evita. Jana racconta a Manuel della lite con Cruz, ottenendo il suo appoggio. Alonso infine rinuncia all'affare col duca de Carril.

La Promessa anticipazioni: Samuel evita Maria nonostante i suoi gesti di altruismo

Curro e Julia hanno allontanato José Juan dopo il tentato omicidio di Martina. Le due ragazze , ancora scosse dall'accaduto, prendono una decisione inaspettata: lasciare la tenuta per intraprendere un viaggio alla ricerca della felicità. Una scelta che sorprende tutti, ma soprattutto Curro, profondamente turbato dalla determinazione di Martina.

Nel frattempo, tra Alonso e Catalina i rapporti restano tesi. Da giorni il marchese insiste affinché la figlia faccia pace con Pelayo prima del parto. La marchesina, esasperata, ha provato a spiegargli che il bambino che porta in grembo non è dell'ex fidanzato, ma Alonso non le ha creduto e continua a insistere. Spinta all'estremo, Catalina rivela che il padre del bambino è Adriano, per poi chiudersi in un ostinato silenzio, rifiutandosi di aggiungere ulteriori spiegazioni.

Intanto, padre Samuel, dopo il bacio ricevuto da Maria, continua a mantenere le distanze dalla giovane cameriera. Lei, però, non si lascia scoraggiare e organizza una colletta per aiutare le persone del rifugio, iniziativa alla quale hanno partecipato anche i suoi colleghi. Nonostante il gesto generoso, Samuel non trova ancora il coraggio di affrontarla e spiegarle i veri motivi del suo allontanamento.

