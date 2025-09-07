La Promessa anticipazioni 8 settembre: Catalina rivela ad Alonso il segreto della sua gravidanza

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana trova gli inviti mai spediti da Cruz.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola

José Juan vede Martina come un ostacolo alle nozze tra Julia e Curro, convinto che il giovane ami la cugina di Catalina. Per questo decide di eliminarla. L'intervento di Julia lo ferma poco prima che lui prema il grilletto. La giovane corre ad avvertire Curro, che prende una decisione risolutiva.

Intanto Jana torna a palazzo, accolta con gioia da Manuel e dalla servitù. Ma Cruz si irrita perché l'ex cameriera ha scelto di salutare prima loro e non lei. Stanca dei soprusi, Jana affronta la baronessa, chiarendo di non tollerare più mancanze di rispetto, poi affida a Maria Fernández una richiesta misteriosa, mentre Petra continua a ricattare Ricardo minacciando di svelare a Santos la verità sulla madre.

Don Alonso interpretato da Manuel Regueiro

La Promessa anticipazioni: Alonso teme uno scandalo e chiede aiuto a Manuel

Nonostante Pelayo abbia abbandonato Catalina poche ore prima delle nozze, Alonso non si arrende. Il marchese insiste affinché la figlia tenti di ricucire il rapporto con l'ex fidanzato: è convinto, infatti, che il bambino che Catalina aspetta sia proprio di Pelayo e non vuole che la giovane partorisca senza essere sposata, temendo un grave scandalo che getterebbe ombre sull'intera famiglia.

Determinato a raggiungere il suo scopo, Alonso coinvolge anche Manuel, consapevole dell'influenza che il marchesino esercita sulla sorella. Sotto pressione, Catalina si vede costretta a fare una rivelazione inaspettata, capace di cambiare drasticamente ogni prospettiva: il bambino che aspetta non è di Pelayo. Intanto, Jana scopre gli inviti per la festa di fidanzamento con Manuel e realizza che Cruz non li ha mai spediti, poiché non aveva alcuna intenzione di presentarla ufficialmente in società.

Di fronte alle accuse, la marchesa si giustifica dicendo che si trattava semplicemente di inviti scartati, destinati a persone escluse dalla lista ma Jana le fa capire ancora una volta che è stanca dei suoi soprusi. La sua spiegazione, però, non convince nessuno e poco dopo Cruz sfoga la sua rabbia rimproverando Petra per non averli distrutti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Manuel annuncia del ritorno di Jana ai genitori.