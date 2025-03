La Promessa, anticipazioni 10 marzo: Catalina è intenzionata a difendere Martina

Manca sempre meno a quella che sarà la prossima puntata de La Promessa, in onda lunedì 10 marzo alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina vuole raggiungere il suo obiettivo, ovvero quello di difendere Martina a tutti i costi.

Riuscirà ad evitare che la stessa venga trasportata con la forza in manicomio? Ayala avrà la meglio in questa lotta a dell'ultimo momento? La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Catalina ha deciso di ritornare alla tenuta per difendere la cugina, la quale è accusata da Ayala di averla avvelenata. Nel frattempo, Catalina decide di far pace con Cruz in quanto le due capiscono di come in questo momento sia importante collaborare per ottenere un risultato comune.

Maria Antonia ha avuto un flirt con Don Alonso e nonostante abbia cercato di allontanarsi dallo stesso è stata proprio Cruz a farla desistere dall'idea di partire. Le due però riusciranno a soprassedere su ogni tipo di disaccordo e decideranno di fare pace per collaborare nuovamente. Tadeo rivelerà a Catalina come, a suo dire, Martina sia del tutto innocente poiché potrebbe avere confuso la spezia mortale con del prezzemolo, in quanto appaiono simili. Candela invece trova un nuovo lavoro a Virtudes, la quale avrà la possibilità di iniziare una nuova vita.

Anticipazioni de La Promessa: Catalina è disposta a tutto

Catalina ha preso a cuore la situazione di Martina ed è per questo che vuole difendere la cugina dimostrando la sua innocenza ed evitando che la stessa venga portata in manicomio. La giovane marchesa, però, sa come non riuscirà a raggiungere questo obiettivo da sola ed è per questo che chiede aiuto a Maria, a Candela e a Simona.

Queste dovranno cercare di ripercorrere tutti i momenti che si sono verificati prima dell'avvelenamento di Ayala, in maniera da creare delle prove che vadano a supportare l'innocenza di Martina. Ayala però non intende cedere ed è per questo che decide di denunciare Martina. Catalina quindi si farà prendere dalla collera e farà di tutto per salvare la cugina mentre Ayala verrà minacciata da Cruz e Margarita.