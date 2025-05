La Promessa, anticipazioni 10 maggio 2025: Petra è travolta dall'affetto per Santos e lo scambia per Feliciano

La puntata de La Promessa di sabato 10 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Petra è esageratamente affettuosa con Santos, tanto da scambiarlo addirittura per Feliciano. Inoltre, le tensioni tra Alonso e Catalina sono sempre più forti e Cruz sfoga la propria rabbia contro Jana e Manuel prova in tutti i modi a riportare la calma. Maria prova una tremenda delusione quando vede sfumare il suo incontro con Salvador. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, la duchessa rimane scioccata quando scopre il fidanzamento ufficiale tra Vera e Lope. Intanto, Teresa prova a incoraggiare Marcelo, nonostante i numerosi e continui errori da lui commessi che mettono a rischio il suo lavoro.

Jana e Manuel ripensano con dolore al rapimento di Curro, che è stato messo in atto dal crudele barone de Liana. Manuel è intenzionato a trovare Gregorio, che è l'unico a conoscere la verità. Dopo un incontro davvero particolare e commovente con sua madre, Vera rinnova ancora una volta il proprio amore per Lope ed è assolutamente decisa a non farsi influenzare nessuno.

Anticipazioni de La Promessa: tra Alonso e Catalina c'è tensione, Cruz si sfoga contro Jana

Catalina e Alonso

Petra è esageratamente premurosa nei confronti di Santos, tanto da arrivare al punto di confonderlo con Feliciano, dimostrando così di avere ben poca lucidità. Intanto, tra Alonso e Catalina la tensione è alle stelle.

Maria invece subisce una forte delusione quando vede sfumare il proprio incontro con Salvador. Nel frattempo, Cruz è sempre più sotto pressione e sfoga la propria rabbia contro Jana, mentre Manuel cerca di calmare le acque e riportare la calma.