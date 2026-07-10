La Promessa anticipazioni 11 luglio: ecco cosa succede nel doppio appuntamento di sabato

Domani, sabato 11 luglio, su Rete 4 doppio appuntamento con La Promessa: alle 19:40 e in prima serata alle 21:25 circa. Le anticipazioni rivelano importanti sviluppi per i protagonisti della tenuta: Angela si trova sempre più in difficoltà a causa delle pressioni di Lorenzo, mentre Curro cerca di proteggerla e capire cosa stia accadendo. Nel frattempo, il duca de Valladares torna alla carica con nuove richieste e Manuel, Pia e Ricardo affrontano decisioni fondamentali per il loro futuro.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Catalina e Martina uniscono le forze e affrontano il Barone de Valladares, ma il loro piano si rivela un buco nell'acqua: il nobiluomo rifiuta i progetti imprenditoriali, lasciando la tenuta isolata. Nel frattempo, nell'hangar si profila una svolta: Don Pedro Farré offre ventimila pesetas a Manuel per la sua quota dell'azienda. La cifra astronomica spinge il Marchesino a tentare l'accordo, anche a costo di cedere il controllo della sua invenzione.

Nei piani della servitù, Don Cristóbal punisce Pia e Ricardo per la loro relazione: uno dei due dovrà lasciare per sempre Palazzo Luján. Nel frattempo, Don Lorenzo getta la maschera e affronta Curro con crudeltà inaudita. Il Capitano minaccia il ragazzo di riservargli lo stesso, tragico destino di follia e reclusione toccato a sua madre Eugenia. L'avvertimento agghiacciante congela i sogni di fuga a Zurigo del giovane, consapevole che Lorenzo farà pagare a caro prezzo il suo arresto.

Il Barone de Valladares è interpretato da Jacobo Dicenta

Anticipazioni de La Promessa sabato 11 luglio ore 19.40: il Barone de Valladares non accetta le scuse di Catalina e Martina

Curro e Angela finiscono nel mirino di Lorenzo, che li mette sotto pressione con minacce velate. Temendo una possibile ritorsione, Leocadia decide di intervenire per proteggere la figlia e la convince a lasciare La Promessa per tornare in Svizzera e riprendere gli studi.

Nel frattempo, la famiglia deve affrontare il duro confronto con il barone de Valladares, deciso a non accettare alcun compromesso. Alonso prova a trovare una soluzione attraverso il dialogo, ma il barone si mostra disposto a trattare solo a una condizione: Martina e Catalina dovranno porgergli le loro scuse.

Anche Pia e Ricardo si trovano davanti a una scelta dolorosa: per proteggere il prestigio della tenuta, uno dei due dovrà lasciare La Promessa. Ricardo è disposto a farsi da parte e a sacrificarsi pur di garantire un futuro sereno a Pia e al loro bambino.

Don Cristóbal Ballesteros è interpretato da Fernando Coronado

Anticipazioni de La Promessa sabato 11 luglio ore 21.30: Angela è pronta a lasciare la tenuta

Catalina e Martina decidono di assecondare la richiesta del duca de Valladares, ma lui non sembra disposto a fare un passo indietro e resta fermo sulle proprie posizioni. Dopo aver partecipato a una cena alla tenuta e aver accettato l'invito a trascorrere la notte, il giorno seguente chiede ad Adriano di accompagnarlo nelle campagne per osservare personalmente le condizioni di lavoro dei braccianti della Promessa.

Intanto, Lorenzo aumenta la pressione su Curro e cerca di scoprire cosa stia organizzando insieme ad Angela. La tensione tra i due cresce sempre di più, spingendo la giovane a prendere una decisione drastica: recarsi a Luján per acquistare un biglietto diretto in Svizzera e allontanarsi dalla situazione pericolosa che si è creata.

Manuel prende una decisione sul futuro della sua impresa

Nel frattempo, Enora chiede l'aiuto di Candela per convincere Simona a portare una merenda a Toño nel pomeriggio. La ragazza le assicura che Manuel non sarà presente e che si farà da parte, così da permettere a madre e figlio di avere un momento privato per chiarirsi. Candela accetta di collaborare al piano.

Simona e Candela

Don Cristobal torna a convocare Pia e Ricardo per sapere chi dei due sia disposto a lasciare La Promessa, ma la coppia propone una soluzione alternativa: interrompere la loro relazione per poter mantenere entrambi il proprio posto di lavoro.

La famiglia de Luján accetta, seppur con alcune perplessità, le condizioni del barone de Valladares, ma presto si rende conto che le scuse di Catalina e Martina non saranno sufficienti a risolvere il conflitto. Intanto, Manuel sorprende tutti con una decisione inaspettata riguardo alla vendita della sua quota nell'impresa di motori a Pedro Farré.

La questione legata al futuro lavorativo di Pia e Ricardo sembra finalmente trovare una soluzione grazie a un intervento imprevisto che mette fine all'ultimatum di don Cristobal. Simona, però, non riesce a essere completamente serena dopo la riconciliazione con Tono e confida a Enora di temere che il figlio abbia fatto pace con lei soltanto per renderla felice.

A La Promessa cala la sera e Angela non è ancora tornata. Curro, sempre più preoccupato, teme che possa esserle accaduto qualcosa. La mattina seguente anche Leocadia si sveglia agitata: sua figlia non è accanto a lei e la sua assenza inizia a far nascere nuovi timori.