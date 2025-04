La Promessa, anticipazioni 10 aprile: Jana e Manuel finalmente insieme

La puntata de La Promessa di giovedì 10 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Jana e Manuel riescono ad incontrarsi da soli. La cameriera racconta tutto quello che è successo, ma alla fine non riesce a dirgli che Pia è ancora viva. Intanto, Curro e Manuel iniziano a riflettere su Martina e sul fatto che forse farebbe bene ad accettare il matrimonio tra sua madre e il conte Ayala. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Catalina rivela a Manuel la sua intenzione di andare via e lasciare la tenuta, con l'obiettivo di cercare Pelayo. Jana e Curro si confrontano e il ragazzo racconta alla sorella tutte le cose terribili che ha vissuto in guerra. Martina, intanto, si confida con la sua amica dopo aver notato comportamenti sospetti da parte di Salvador.

Don Lorenzo continua a creare astio tra Cruz e Don Alonso e il conte Ayala chiede a Martina di tornare sui suoi passi, promettendo di non costringerla al convento, a patto che lei dia il suo benestare al matrimonio tra lui e sua madre.

Anticipazioni de La Promessa: Jana e Manuel si incontrano, Petra dice a Santos di rassegnarsi

Finalmente Jana e Manuel si incontrano da soli. La cameriera gli racconta tutto ciò che è successo alla tenuta durante la sua assenza, ma non dice che Pia è ancora viva. Petra parla con Santos e gli chiede di rassegnarsi al fatto che Vera non lo amerà mai.

Curro e Manuel iniziano a riflettere sul fatto che forse Martina dovrebbe accettare il matrimonio tra sua madre e Ayala. Questo permetterebbe alla ragazza di essere finalmente libera. Infine, Candela rivela a Virtudes che il nuovo parroco non è intenzionato ad assumere una perpetua.