La Promessa anticipazioni 10 settembre: Curro caccia José Juan e Martina prende una decisione inaspettata

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Alonso dice no al duca de Carril, l'affare sfuma.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola

Catalina, stanca delle pressioni di Alonso e determinata a chiudere ogni rapporto con Pelayo, confessa al padre che il bambino che aspetta non è del suo ex fidanzato. Non rivela però che il vero padre è Adriano, con cui ha vissuto un'intensa ma breve storia d'amore. Secondo la marchesina, proprio questa verità ha spinto Pelayo ad abbandonarla sull'altare.

Il marchese, però, non le crede, convinto che stia inventando tutto. Intanto, Jana confida a Manuel i suoi scontri con Cruz: la marchesa non tollera il suo legame con la servitù e la rimprovera di comportarsi da popolana. Jana minaccia di rivelare che Curro è suo fratello e indaga sugli inviti alla festa, mai spediti da Cruz, con l'aiuto di Maria.

La Promessa anticipazioni: Jana trova il sostegno di Manuel contro Cruz

Julia è riuscita a fermare in tempo José Juan, impedendogli di premere il grilletto del fucile con cui voleva uccidere Martina. Curro, messo al corrente degli intenti criminali del fratello di Paco, prende una decisione definitiva: con il sostegno di Julia, caccia José Juan dalla tenuta, intimandogli di non tornare mai più.

Se metterà piede a La Promessa, si rivolgeranno alla Guardia Civil per denunciarlo. Martina, informata del grave rischio corso, prende a sua volta una decisione importante: è arrivato il momento di lasciare la casa nella quale, tempo fa, aveva chiesto ospitalità. Il tentativo di omicidio ai suoi danni è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Maria, nei giorni scorsi, ha baciato Samuel e da allora il giovane prete cerca di evitarla. La Fernandez, consapevole di aver agito d'impulso, si è pentita del suo gesto e vorrebbe parlargli per giustificarsi. Jana confida a Manuel della discussione avuta con Cruz. Il marchesino si schiera apertamente dalla parte della sua fidanzata. Parallelamente, Alonso decide di rinunciare definitivamente all'affare proposto dal duca de Carril.

