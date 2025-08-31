La Promessa anticipazioni 1 settembre: Cruz si illude, mentre Julia pretende chiarezza da Curro

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Cruz è convinta di aver vinto e che Manuel dimenticherà Jana

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina è sopraffatta dallo stress e dagli incubi.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola

Alla tenuta la tensione cresce sempre di più: Manuel, agitato e sconvolto, non si rassegna alla scomparsa di Jana. Il pensiero che la fidanzata sia riuscita a svanire senza lasciare tracce lo divora, spingendolo a riversare la sua ira contro Cruz, ritenuta complice della fuga. In un clima opposto, Pia vive un momento intenso.

Dopo un confronto sincero con don Ricardo i due si baciano. Pia confida alle cuoche e a Teresa il nuovo legame con il maggiordomo. Manuel, in cerca di conforto, si apre con il padre Alonso, confessandogli l'amore per Jana e la sua angoscia. Intanto Jose Juan sospetta un legame tra Curro e Martina e convince Lorenzo ad autorizzarlo a punire Curro.

Padre Samuel interpretato da Daniel Schroeder

Anticipazioni de La Promessa, la verità di Samuel: il sacerdozio non per vocazione

Cruz è sempre più convinta di aver trionfato su Jana. Confida ad Alonso che l'ex cameriera non metterà mai più piede alla tenuta e che, molto presto, alla Promessa tutti si dimenticheranno di lei, compreso Manuel. Secondo la donna, il giovane finirà con lo sposare una ragazza del suo stesso rango sociale, capace di non farli sfigurare di fronte agli altri nobili.

Nel frattempo, Catalina, ancora provata per come si è conclusa la sua relazione con Pelayo, comincia ad accusare forti dolori addominali. La marchesina si affretta a confidarsi con Simona, alla quale rivela anche che da qualche giorno i suoi sonni sono turbati da continui incubi. Intanto Samuel apre il cuore a Maria.

Il prete le confessa che non è stata la vocazione a spingerlo verso il sacerdozio: i suoi genitori, desiderosi di metterlo al riparo dalla miseria, lo hanno convinto a entrare in seminario. Julia, invece, convoca Curro e Manuel per un chiarimento. La giovane, ormai stanca delle vessazioni di Lorenzo e José Juan, vuole chiedere a Curro quali siano le sue reali intenzioni.

