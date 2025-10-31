La Promessa anticipazioni 1 novembre: Petra convince Ricardo a incontrare Ana

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz si allea con Leocadia per allontanare Angela dalla tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Jana, ignara del doppio gioco di Leocadia, trova in lei un'inaspettata confidente e le rivela che Don Alonso sta pensando di vendere metà delle terre per far fronte alla crisi economica che minaccia La Promessa. Preoccupata per il futuro della tenuta, Jana le confida un'idea già respinta dai marchesi: coinvolgere Manuel, sfruttando la sua passione per l'aviazione e il suo ingegno per risollevare le sorti del marchesato.

Nel frattempo, Cruz sorprende tutti con una decisione che, per una volta, porta gioia alla tenuta: riesce a convincere Padre Samuel a non partire. La permanenza del giovane sacerdote viene accolta con entusiasmo dalla servitù, ma per lui rappresenta un momento di profonda crisi interiore. Samuel sa di dover fare i conti con i sentimenti sempre più intensi che prova per María Fernández.

Curro interpretato da Xavi Lock

La Promessa anticipazioni: Curro viene incaricato di convincere Angela a tornare in Svizzera

Ricardo e Ana sono stati sposati per molti anni e dal loro amore è nato Santos. Oggi padre e figlio lavorano insieme alla tenuta, ma il loro rapporto è ormai incrinato. Dopo che Ana li ha abbandonati per fuggire con un altro uomo, Ricardo ha mentito a Santos raccontandogli che sua madre era morta. Quando il ragazzo ha scoperto la verità, ha interrotto ogni rapporto con il padre, incapace di perdonarlo per l'inganno e il dolore che ne è seguito.

Dopo tanto tempo, Ana è ricomparsa alla tenuta, cogliendo tutti di sorpresa. Ricardo, tuttavia, si è rifiutato di incontrarla, ancora ferito e pieno di risentimento. La notizia è arrivata a Santos, che ha chiesto al padre di mettere da parte l'orgoglio e ascoltare almeno le spiegazioni della donna. Petra, che da sempre considera Santos come un suo protetto, interviene per spronare Ricardo a seguire il consiglio del ragazzo, riuscendo infine a convincerlo a concedere ad Ana un incontro.

Nel frattempo, Leocadia chiede a Cruz un favore: far parlare Curro con Angela per convincerla a tornare in Svizzera e riprendere gli studi che aveva abbandonato senza preavviso. Cruz, desiderosa di guadagnarsi la fiducia di Leocadia e disinnescare i suoi piani di vendetta, ordina a Curro di agire al più presto.

Ana interpretata da Malania Cruz

Intanto Alonso pensa di vendere il 50% dei terreni per risanare i conti del marchesato, ma Manuel e Catalina si oppongono. La marchesina propone invece di potenziare le coltivazioni per aumentare gli introiti e il marchese non sa cosa fare. Jana e Teresa continuano a investigare sul mistero della stanza segreta.

