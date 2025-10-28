La Promessa anticipazioni 29 ottobre: Ana, la moglie di Don Ricardo, sconvolge tutti con il suo ritorno

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: la scarsità di provviste e le spese ridotte dal marchese mettono in difficoltà la servitù, costretta a inventarsi ogni giorno nuovi stratagemmi per nutrire tutti.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La tensione tra Cruz e Leocadia raggiunge nuovi livelli, Leocadia non è disposta a perdonare la marchesa e prosegue con ostinazione il suo piano di rivalsa, determinata a colpire Cruz e la sua famiglia. Intanto, nella stanza segreta scoperta da Teresa, Vera, Marcelo e Lope, vengono trovate misteriose lettere scritte da Dolores, la madre di Jana e Curro. Pia informa subito Jana del ritrovamento, mentre Leocadia, interessata a quei segreti, inizia a muoversi nell'ombra, decisa a scoprire cosa si cela dietro il passato di Dolores.

Parallelamente, Maria cerca conforto in Padre Samuel, implorandolo di non lasciare la tenuta e di non separarsi da lei. I sentimenti della giovane per il sacerdote si fanno sempre più forti, alimentando un conflitto interiore che rischia di travolgerli entrambi. Intanto Jana, turbata dalle rivelazioni su sua madre, decide di proseguire le indagini da sola, chiedendo alle amiche di non interferire.

Don Alonso interpretato da Manuel Regueiro

La Promessa anticipazioni: Cruz e Don Alonso vietano a Jana di intromettersi nelle questioni economiche della tenuta

Negli ultimi giorni Ana, la moglie di Don Ricardo, è tornata al centro del chiacchiericcio nella tenuta. In passato, la sua decisione di abbandonare il maggiordomo e il loro figlio Santos per un altro uomo aveva lasciato un segno profondo nella vita di tutti. È stata proprio lei la causa principale della rottura tra Pia e Don Ricardo: la cameriera, ferita dalla confessione dell'uomo, ha deciso di troncare ogni rapporto con lui dopo aver scoperto che lui provava ancora sentimenti per Ana, nonostante il tradimento subito.

Ora Ana, che molti credevano morta, ricompare improvvisamente alla tenuta, desiderosa di ricostruire il legame con suo figlio Santos e con Don Ricardo. Il suo arrivo getta scompiglio tra i domestici e i padroni, suscitando curiosità, sospetti e vecchie ferite che riaffiorano con forza. Nel frattempo Jana, preoccupata per le difficoltà economiche che minacciano la sopravvivenza del palazzo, tenta di trovare una soluzione. Tuttavia, sia Cruz che Don Alonso si oppongono fermamente al suo coinvolgimento, volendo mantenere il controllo assoluto sulla gestione finanziaria della tenuta.

Dopo aver ricevuto il rifiuto del marchese, Jana decide di concentrare i propri sforzi nel cercare nuove informazioni sul suo passato e sulla misteriosa scomparsa di sua madre. Determinata, escogita un piano per riuscire ad aprire dall'interno la porta della stanza segreta, che sembra custodire verità rimaste nell'ombra per anni. Intanto, i cuochi della tenuta affrontano giorni difficili: le scarse provviste e le spese sempre più ridotte imposte dalla marchesa li costringono a ingegnarsi per garantire pasti dignitosi non solo ai nobili, ma anche alla servitù, mentre la tensione cresce tra le mura della Promessa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: la proposta di Jana di sfruttare l'abilità di Manuel nel campo dell'aviazione per sanare le finanze della famiglia non viene accolta bene dai Marchesi.