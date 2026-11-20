Due serate evento per raccontare cinquant'anni di musica, successi e vita vissuta. Al fianco di Sal Da Vinci, nella prima puntata, ospiti d'eccezione come Renato Zero e Massimo Ranieri.

Chiuso il capitolo The Voice Senior una settimana fa, stasera su Rai 1 alle 21:30 un altro show è atteso al debutto: è Meravigliosamente, con Sal Da Vinci protagonista.

Due appuntamenti in prima serata, il secondo in programma venerdì 27 novembre, per raccontare attraverso la musica, il teatro e i ricordi una carriera lunga cinquant'anni.

Ad accompagnare il cantante nella prima puntata ci sarà un parterre di ospiti particolarmente ricco, tra grandi nomi della musica italiana, attori e protagonisti dello spettacolo.

Meravigliosamente, chi sono gli ospiti della prima puntata

La prima serata di Meravigliosamente vedrà alternarsi sul palco alcuni tra i nomi più conosciuti della musica italiana. Tra gli ospiti annunciati figurano Renato Zero, Massimo Ranieri e Gianna Nannini, insieme a Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Ernesto Vitolo e Gigi De Rienzo.

Non mancheranno le sonorità e le contaminazioni musicali di Tony Pitony, mentre, tra gli ospiti "non musicali" sono attesi Rocco Papaleo ed Enrico Brignano. La puntata vedrà inoltre la partecipazione di Valerio Lundini ed Ernesto Lama.

Al centro delle due serate ci sarà naturalmente Sal Da Vinci, che per la prima volta sarà protagonista assoluto di uno show televisivo in prima serata. Meravigliosamente ripercorrerà i cinquant'anni della sua carriera, partendo dagli esordi sul palcoscenico quando aveva appena sette anni, al fianco del padre, fino ai successi che lo hanno portato a conquistare un pubblico sempre più ampio.

Non sarà soltanto un racconto musicale, ma un viaggio nella vita dell'artista: la famiglia, le esperienze professionali, gli incontri, i momenti difficili e le ripartenze. Un percorso che mette insieme musica, teatro e cinema, restituendo anche uno spaccato dell'evoluzione dello spettacolo italiano.

Napoli, città centrale nella formazione artistica e personale di Sal Da Vinci, e New York, dove è nato, saranno i due luoghi simbolici attorno ai quali si svilupperà il racconto. Le canzoni che hanno segnato la sua carriera si alterneranno ai grandi classici della tradizione napoletana e ai successi della musica italiana, anche attraverso le interpretazioni condivise con gli ospiti. Ad accompagnare le performance sarà un'orchestra di 45 elementi diretta dal maestro Adriano Pennino.

Iaia Forte e Bianca Balti al fianco di Sal Da Vinci

Accanto al cantante ci saranno anche due presenze femminili d'eccezione: l'attrice Iaia Forte e la modella Bianca Balti, chiamate a condividere con lui il percorso delle due serate.

Lo spettacolo allargherà inoltre il proprio racconto oltre la musica, con momenti dedicati alla comicità, allo sport e alla televisione. L'obiettivo è costruire un appuntamento capace di intrecciare linguaggi e generazioni differenti, mantenendo Sal Da Vinci e la sua storia come filo conduttore. Meravigliosamente va in onda su Rai 1 venerdì 20 e venerdì 27 novembre, con inizio alle 21:30. Le due puntate saranno trasmesse anche in Eurovisione e su San Marino RTV, al canale 550. E naturalmente in streaming su RaiPlay.