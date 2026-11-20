Il cast sarà annunciato l'11 dicembre, ma iniziano già a emergere i retroscena sulla selezione di Stefano De Martino: da Mahmood a Marco Mengoni, ecco chi avrebbe declinato l'invito.

L'annuncio ufficiale dei Big che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2027 è sempre più vicino. L'11 dicembre, infatti, Stefano De Martino svelerà il cast dei cantanti che parteciperanno alla 77ª edizione della kermesse, la prima affidata alla sua direzione artistica e conduzione. Il Festival andrà in scena da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027, ma nel frattempo il toto nomi continua ad alimentare indiscrezioni, ipotesi e retroscena.

Tra possibili clamorosi ritorni, come quello dei Jalisse, candidature non accolte e artisti che avrebbero preferito declinare l'invito, iniziano a emergere diversi dettagli sulla composizione del cast. Nelle ultime ore, in particolare, si è parlato di alcuni nomi importanti della musica italiana che avrebbero detto no alla proposta di De Martino. Tra questi ci sarebbero Mahmood, Marco Mengoni, Salmo e Madame, ma anche artisti molto amati dai più giovani come Kid Yugi.

Sanremo 2027, i cantanti che avrebbero rifiutato l'invito di Stefano De Martino

A riportare alcuni dei retroscena sui possibili rifiuti è stato il giornalista Santo Pirrotta sulle pagine di Vanity Fair. Secondo quanto riferito, Mahmood e Marco Mengoni avrebbero già comunicato la loro indisponibilità a partecipare alla prossima edizione del Festival.

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Due assenze che, se confermate, rappresenterebbero una rinuncia importante per Stefano De Martino, considerando il peso dei due artisti nel panorama musicale italiano e il loro rapporto con il pubblico dell'Ariston. Pirrotta, tuttavia, ha lasciato aperta la possibilità che le cose possano cambiare: "Il Festival 2027 è ancora lontano, ma la partita dei Big è già aperta. Stefano De Martino, al lavoro sulla selezione dei 24 artisti in gara, ha già incassato due no pesanti: quello di Mahmood e Marco Mengoni. Nomi che farebbero la differenza sul palco dell'Ariston, ma che, almeno per ora, sembrano destinati a restare fuori. Siamo solo a ottobre e il tempo per cambiare idea non manca. Ma per il nuovo direttore artistico la strada parte già in salita".

Ma non sarebbero soltanto loro ad aver declinato la proposta. Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano Il Messaggero, nella lista degli artisti che avrebbero rinunciato a partecipare a Sanremo 2027 figurerebbero anche Anna, Angelina Mango, Salmo, Madame e Kid Yugi.

Si tratta, naturalmente, di indiscrezioni che al momento non hanno ricevuto conferme ufficiali da parte degli artisti o della direzione artistica.

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Tra i nomi che, invece, avrebbero sperato di entrare nel cast c'è quello di Arisa. La cantante, ospite al Tavolo di Che Tempo Che Fa, ha raccontato con grande schiettezza di aver presentato un brano a Stefano De Martino, ricevendo però una risposta negativa.

L'artista ha spiegato che il conduttore, anche in virtù del rapporto che li lega, ha preferito informarla personalmente del fatto che la sua proposta non fosse stata selezionata.

Nonostante i possibili rifiuti e le candidature rimaste fuori, il lavoro di Stefano De Martino sarebbe ormai a buon punto. Lo stesso conduttore ha detto che la maggior parte del cast è già stata individuata e che resterebbero soltanto poche caselle da riempire prima di arrivare alla composizione definitiva.

L'appuntamento con l'annuncio ufficiale è fissato per l'11 dicembre. Solo allora si scoprirà quali artisti hanno accettato la sfida di Sanremo 2027 e quali nomi, tra quelli circolati nelle ultime settimane, troveranno effettivamente posto sul palco del Teatro Ariston.